Zeci de clienți lăsați fără mașini și fără bani protestează în tricouri de „păgubit” în timp ce șefii mărcii auto dau explicații la Poliție, în Arad / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @aleksandrbs

Peste 30 de oameni au ieșit în stradă vineri în fața Poliției Arad, furioși că au plătit zeci de mii de euro pe autoturisme pe care nu le-au mai văzut niciodată. Oamenii s-au strâns spontan pe trotuar imediat ce au aflat că un trimis de la București al mărcii auto a fost chemat la audieri.

Clienții cer banii înapoi sau cheile mașinilor. Mulți acuză conducerea centrală a importatorului că a ridicat din umeri și a lăsat țeapa de la Arad să se adâncească fără să miște un deget.

Protestatarii au venit îmbrăcați în tricouri negre pe care și-au trecut sumele pierdute și data la care au virat banii. În multe cazuri, e vorba de 30.000 sau 35.000 de euro plătiți integral chiar și de un an sau doi, fără ca mașina să fi ieșit vreodată din curtea dealerului.

O femeie venită din Timișoara a povestit prin ce a trecut după ce a fost ademenită de promoțiile dealerului arădean.

„Sunt păgubită venită din Timişoara, am venit să achiziţionez maşina de aici pentru că ni s-a oferit un discount pe care în Timişoara nu l-am fi primit. Am plătit integral maşina, care se afla în showroom în decembrie (2025 - n.r.), dar nu am mai primit-o niciodată. Am avut zeci de nopţi nedormite, multă boală şi stres provocate de această firmă”, spune ea, conform Agerpres.

Protestul se mută la Parchet și la sediul central din Capitală

Oamenii refuză să plece până când reprezentantul importatorului nu iese de la audieri. De la sediul IPJ, grupul vrea să meargă glonț la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, iar următorul pas pe care îl pregătesc este un pichet chiar în fața sediului central al mărcii din București.

Dosarul a explodat public după ce 83 de cumpărători au depus plângeri că au achitat mașini vândute doar pe hârtie. Anchetatorii au calculat deja o pagubă de peste 10 milioane de lei. Patronul firmei arădene a fost reținut pentru scurt timp de procurori, dar apoi a primit măsura controlului judiciar. Ancheta vizează: abuz de încredere, bancrută simplă, bancrută frauduloasă şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Pentru a mai acoperi din gaura lăsată în urmă, procurorii au pus sub sechestru bunurile găsite la percheziții.