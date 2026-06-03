Breaking news-ul pozitiv de care România avea nevoie! O veste care merită prima pagină: 81 de inimioare salvate în România de medici de la Sanador

81 de inimi au fost salvate în ultimii 3 ani prin intervenții complexe realizate de echipe multidisciplinare formate din medici români și specialiști internaționali. În România, anual se nasc între 1.200 și 1.500 de copii cu malformații cardiace congenitale, însă doar jumătate dintre aceștia beneficiază de intervenții chirurgicale în timp util în sistemul medical de stat.

Copiii care au avut grave probleme cardiace, odată ce au fost operați și tratați corespunzător la Sanador, au aceeași speranță de viață ca un copil complet sănătos

Rezultatele măsurate în cifre ale misiunilor cardiopediatrice vorbesc de la sine: în 3 ani au fost 81 de inimi salvate, dintre care 3 ale unor bebeluși de 3 luni, aceștia fiind cei mai mici pacienți. Mai putem număra 26 de inimioare sub un an „reparate”. Sunt 50 de intervenții pe cord deschis și 31 de intervenții cardiovasculare intervenționale.

Performanța medicală nu se face ce un singur om, ci cu o întreagă echipă

„Performanța medicală nu se face ce un singur om, ci cu o întreagă echipă. O echipă condusă de profesorul Victor Costache și formată din medici, asistente din România, dar și personal din centre internaționale. Au loc intervenții complexe prin care se consolidează performanțele existente și se dezvoltă unele noi. Suntem foarte fericiți că acest lucru se întâmplă în România, la noi acasă, și încercăm permanent să îmbunătățim organizarea, logistica și echipa cu tot ceea ce este necesar. Ne dorim să vedem cât mai mulți micuți care își recapătă viața și bucuria de a trăi alături de familiile lor, în România”, a zis dr. Doris Andronescu, director general Sanador.

Prof. dr. Victor Costache, șef secție chirurgie spital clinic Sanador, a vorbit despre acești copii

„Am operat 128 de copii, iar pentru evaluarea în vederea acestor intervenții au fost consultați între 500 și 600 de copii. Dar, așa cum spuneam, important este viitorul. Este foarte important că am reușit să organizăm acest program de chirurgie cardiovasculară și cardiologie intervențională pediatrică la Sanador și că avem toți acești copii salvați, veniți și tratați aici din întreaga țară. Cred că nu există niciun județ din România din care să nu fi avut copii operați și care acum sunt bine acasă. Important este viitorul. Este important să asigurăm aceleași îngrijiri de calitate extraordinară și pacienților care vor veni. În momentul de față, avem între 70 și 80 de copii pe lista de așteptare pentru operații cardiovasculare, iar cel puțin 20 dintre ei trebuie să fie operați anul acesta, altfel prognosticul lor nu va fi favorabil. Intervențiile sunt gratuite datorită tuturor eforturilor pe care le facem în acest spital, cu sprijinul Fundației Mereu Aproape.

Cel mai important aspect este echipa pe care am reușit să o construim. Sufletul echipei este doctorul Florin Ionescu, care s-a repatriat din Marea Britanie. Domnia sa a avut o carieră frumoasă în Marea Britanie și Canada și este alături de noi de câțiva ani. Nu în ultimul rând, un rol important îl au tinerii medici rezidenți. Sanador este un spital clinic, un centru universitar în care se formează tineri medici în diverse specialități. Una dintre acestea este chirurgia cardiovasculară pediatrică, iar acești tineri au posibilitatea să observe și să participe la tratarea atât a pacienților adulți, cât și a celor pediatrici, ceea ce este important pentru formarea lor”, a zis prof. dr. Victor Costache, șef secție chirurgie spital clinic Sanador.

Dr. Florin Ionescu, medic specialist cardiologie pediatrică: Am un exemplu de copil care va fi operat zilele următoare, pe care l-am diagnosticat în urmă cu doar două săptămâni

„Personal, sunt recunoscător tuturor părinților care au încredere în mine și în echipa Sanador pentru efectuarea acestor intervenții chirurgicale. Am marele avantaj de a avea colegi în toată țara care știu că se pot baza pe aceste misiuni chirurgicale desfășurate pro bono la Sanador, cu ajutorul fundațiilor. Poate este puțin dificil de spus că nu au avut un diagnostic, dar atâta vreme cât cineva ridică suspiciunea unei malformații cardiace, acești copii au șansa să ajungă la mine. Eu îmi pot da seama despre ce este vorba și pot discuta cu întreaga echipă care sunt pașii următori și care este cea mai bună soluție terapeutică. Ceea ce putem oferi în cadrul Spitalului Sanador este o soluție cât mai rapidă. Am un exemplu de copil care va fi operat zilele următoare, pe care l-am diagnosticat în urmă cu doar două săptămâni. Am putut să îi oferim rapid o soluție, iar faptul că în două săptămâni poți beneficia de o intervenție chirurgicală pe cord deschis, cu o soluție pe termen lung care să îi ofere copilului o inimă sănătoasă și o copilărie frumoasă, mi se pare extraordinar în România”, a zis dr. Florin Ionescu, medic specialist cardiologie pediatrică Sanador.

Conf. dr. Doru Herghelegiu, director spital clinic Sanador, a spus: Aceste misiuni de chirurgie cardiacă infantilă capătă o amploare tot mai mare

„Din păcate, sistemul medical românesc suferă cronic în ceea ce privește chirurgia cardiacă infantilă. Practic, centrul cu cea mai constantă activitate de-a lungul anilor a fost cel de la Târgu Mureș. Alte centre, precum cele din Cluj și Timișoara, au avut o activitate inconstantă. Bucureștiul, deși este capitala țării, are o activitate inconstantă în acest domeniu. Ne aflăm astfel în situația în care, deși suntem în capitala României, nu există niciun centru de referință cu activitate constantă pentru tratarea afecțiunilor cardiace la copiii mici.

Chirurgia cardiacă infantilă este un domeniu medical dificil. Presupune resurse costisitoare și echipe medicale foarte bine pregătite, deoarece vârsta copiilor cu malformații cardiace care sunt supuși acestor intervenții variază de la câteva zile de viață până la câțiva ani. Sunt pacienți foarte fragili, greu de îngrijit, iar uneori operațiile sunt extrem de complexe din cauza gravității malformațiilor cardiace. Din acest motiv, este un domeniu medical în care România are încă multe restanțe. Spitalul nostru contribuie la rezolvarea acestei probleme prin organizarea unor sesiuni de chirurgie cardiacă pediatrică, desfășurate cu regularitate prin eforturile noastre și ale sponsorilor care fac posibilă continuarea acestor activități. Aceste misiuni de chirurgie cardiacă infantilă capătă o amploare tot mai mare și ne străduim să continuăm astfel să compensăm deficiențele existente în rețeaua medicală din România”, a zis conf. dr. Doru Herghelegiu, director spital clinic Sanador.

Sanador acoperă toate patologiile și, pe lângă acest lucru, acoperă întreaga gamă de vârste, pentru că medicii de acolo tratează pacienți de la nou-născuți până la vârste înaintate.

Sanador este singurul spital privat care are un compartiment de primiri urgențe. Este o structură dedicată urgențelor, bine reglementată și cu criterii clare de funcționare

„Astfel la Sanador, putem asigura asistență medicală de urgență la orice oră din zi și din noapte. Avem 22 de linii de gardă, toate capabile să gestioneze urgențele specifice specialităților în care sunt organizate. Dispunem de blocuri operatorii deschise 24 de ore din 24. Este o activitate complexă care acoperă atât patologia non-oncologică, cât și cea oncologică, având și un centru oncologic care beneficiază de linie de gardă”, a zis dr. Bogdan Marțian, director medical spital clinic Sanador.