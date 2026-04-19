Nu mai poți merge fără durere? Așa îți dai seama că ai nevoie de proteză. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR) ne spune dacă ne ajută vitaminele

Artroplastia este o procedură chirurgicală de înlocuire sau reconstrucție a unei articulații bolnave/deteriorate cu o proteză artificială. Are scopul de a elimina durerea, corecta deformările și restabili mobilitatea. Este indicată frecvent pentru artroză severă, poliartrită reumatoidă sau fracturi, fiind comună la șold, genunchi, umăr.

Despre acest subiect am vorbit, pe larg, cu dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, la DC News și DC Medical.

„Aș vrea să lămurim de la început spectatorii noștri și pacienții. Aceasta este una dintre primele întrebări care se pun: Este robotul cel care efectuează intervenția? Nu. Intervenția este făcută de chirurg, planificarea este făcută de chirurg, execuția la fel, dar partea robotică ne ajută extrem de mult”, a zis dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.

De ce ajunge o persoană să aibă nevoie de protezarea genunchiului?

„Pentru că, din păcate, cartilajul articular se degradează. Oricât ne-am dori să nu se întâmple acest lucru, dacă trăim suficient de mult, dacă avem alți factori asociați sau rude în familie cu artroză, șansele să dezvoltăm artroză de genunchi, de șold sau de umăr sunt foarte mari”, a mai zis medicul.

Există vitamine care să ajute?

„Vitaminele ajută mai puțin. Există medicamente cu condroitin sulfat, glucozaminoglicani și colagen care pot ajuta. Există infiltrațiile cu acid hialuronic care pot ajuta, există infiltrațiile cu PRP care pot ajuta, toate însă în stadii incipiente. În momentul în care discutăm despre proteză pentru un pacient, sigur aceste lucruri sunt depășite”, a spus medicul.

„Vă imaginați cartilajul articular care este complet abrazat, nu mai există cartilaj articular, există os subcondral. Nimic nu poate să înlocuiască acel cartilaj, atunci singura soluție este cea chirurgicală de protezare a articulației”, a mai zis specialistul.

Pacientul are dureri, mersul este îngreunat. Primul simptom predominant este durerea

„Durerea are anumite caracteristici: Dispare sau se ameliorează în repaus și se amplifică la mișcare. Este logic, pentru că ține de folosirea articulației respective, cu atât mai mult cu cât genunchiul este o articulație pe care o solicităm în ortostatism, când stăm în picioare, când mergem, când mai și cărăm greutăți, tot ce nu-i trebuie unui genunchi artrozic.

În al doilea rând, apare deformarea, pentru că, în general, artroza apare predominant în compartimentul medial la marea majoritate a pacienților. Există și artroze de compartiment lateral, dar majoritatea sunt mediale, iar genunchiul deviază „în paranteză”. În formele extreme, ați văzut pacientele în vârstă care au un picior depărtat unul de altul, întins în lături (și curbat în afară)”, a spus dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.

Este mai frecvent la femei? Nu neapărat. Afectează în egală măsură bărbați și femei

Sunt mai afectați cei care au depus efort fizic îndelungat: Sportivii, cei care merg mult.

„Mersul pe bicicletă este un lucru bun pentru întreținerea articulațiilor. Însă sportivii de performanță, în special cei care practică sărituri și răsuciri pe genunchi, mai ales dacă au avut leziuni de menisc în adolescență sau tinerețe și au trecut prin meniscectomie artroscopică, excizarea unei porțiuni din menisc, deși pare o intervenție benignă, aceasta poate avea consecințe în timp.

Nu vorbim de efecte imediate, nu într-o lună, un an sau doi, ci de repercusiuni în viitorul îndepărtat. Acești pacienți sunt mai predispuși să facă artroză decât cei care nu și-au solicitat genunchiul. În general, tot ce suprasolicită genunchiul contribuie la uzură”, a mai zis medicul.

Vârsta uzează genunchiul. Există vârsta biologică și vârsta cronologică

„Acum există pacienți relativ tineri, de 60 de ani, care au deja artroză, dar există și pacienți de 80 de ani ale căror articulații ale genunchilor arată foarte bine. Aici intervin factorul genetic, greutatea și activitatea de zi cu zi a fiecăruia”, a zis dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.

