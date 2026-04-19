DCNews Sanatate Nu mai poți merge fără durere? Așa îți dai seama că ai nevoie de proteză. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR) ne spune dacă ne ajută vitaminele
Data publicării: 16:37 19 Apr 2026

EXCLUSIV Nu mai poți merge fără durere? Așa îți dai seama că ai nevoie de proteză. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR) ne spune dacă ne ajută vitaminele
Autor: Anca Murgoci

genunchi / Fotografie de la Towfiqu barbhuiya: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/persoana-om-maini-sta-jos-11349880/ genunchi / Fotografie de la Towfiqu barbhuiya: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/persoana-om-maini-sta-jos-11349880/

De ce ni se degradează articulațiile?

Artroplastia este o procedură chirurgicală de înlocuire sau reconstrucție a unei articulații bolnave/deteriorate cu o proteză artificială. Are scopul de a elimina durerea, corecta deformările și restabili mobilitatea. Este indicată frecvent pentru artroză severă, poliartrită reumatoidă sau fracturi, fiind comună la șold, genunchi, umăr.

Despre acest subiect am vorbit, pe larg, cu dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, la DC News și DC Medical.

„Aș vrea să lămurim de la început spectatorii noștri și pacienții. Aceasta este una dintre primele întrebări care se pun: Este robotul cel care efectuează intervenția? Nu. Intervenția este făcută de chirurg, planificarea este făcută de chirurg, execuția la fel, dar partea robotică ne ajută extrem de mult”, a zis dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.

De ce ajunge o persoană să aibă nevoie de protezarea genunchiului?

„Pentru că, din păcate, cartilajul articular se degradează. Oricât ne-am dori să nu se întâmple acest lucru, dacă trăim suficient de mult, dacă avem alți factori asociați sau rude în familie cu artroză, șansele să dezvoltăm artroză de genunchi, de șold sau de umăr sunt foarte mari”, a mai zis medicul.

Există vitamine care să ajute?

„Vitaminele ajută mai puțin. Există medicamente cu condroitin sulfat, glucozaminoglicani și colagen care pot ajuta. Există infiltrațiile cu acid hialuronic care pot ajuta, există infiltrațiile cu PRP care pot ajuta, toate însă în stadii incipiente. În momentul în care discutăm despre proteză pentru un pacient, sigur aceste lucruri sunt depășite”, a spus medicul.

„Vă imaginați cartilajul articular care este complet abrazat, nu mai există cartilaj articular, există os subcondral. Nimic nu poate să înlocuiască acel cartilaj, atunci singura soluție este cea chirurgicală de protezare a articulației”, a mai zis specialistul.

Pacientul are dureri, mersul este îngreunat. Primul simptom predominant este durerea

„Durerea are anumite caracteristici: Dispare sau se ameliorează în repaus și se amplifică la mișcare. Este logic, pentru că ține de folosirea articulației respective, cu atât mai mult cu cât genunchiul este o articulație pe care o solicităm în ortostatism, când stăm în picioare, când mergem, când mai și cărăm greutăți, tot ce nu-i trebuie unui genunchi artrozic.

În al doilea rând, apare deformarea, pentru că, în general, artroza apare predominant în compartimentul medial la marea majoritate a pacienților. Există și artroze de compartiment lateral, dar majoritatea sunt mediale, iar genunchiul deviază „în paranteză”. În formele extreme, ați văzut pacientele în vârstă care au un picior depărtat unul de altul, întins în lături (și curbat în afară)”, a spus dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.

Este mai frecvent la femei? Nu neapărat. Afectează în egală măsură bărbați și femei

Sunt mai afectați cei care au depus efort fizic îndelungat: Sportivii, cei care merg mult.

„Mersul pe bicicletă este un lucru bun pentru întreținerea articulațiilor. Însă sportivii de performanță, în special cei care practică sărituri și răsuciri pe genunchi, mai ales dacă au avut leziuni de menisc în adolescență sau tinerețe și au trecut prin meniscectomie artroscopică, excizarea unei porțiuni din menisc, deși pare o intervenție benignă, aceasta poate avea consecințe în timp.

Nu vorbim de efecte imediate, nu într-o lună, un an sau doi, ci de repercusiuni în viitorul îndepărtat. Acești pacienți sunt mai predispuși să facă artroză decât cei care nu și-au solicitat genunchiul. În general, tot ce suprasolicită genunchiul contribuie la uzură”, a mai zis medicul.

Vârsta uzează genunchiul. Există vârsta biologică și vârsta cronologică

„Acum există pacienți relativ tineri, de 60 de ani, care au deja artroză, dar există și pacienți de 80 de ani ale căror articulații ale genunchilor arată foarte bine. Aici intervin factorul genetic, greutatea și activitatea de zi cu zi a fiecăruia”, a zis dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Chirurgia robotică a genunchiului. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR), la DC Medical și DC News 

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Băluţă: Susţin îndepărtarea sistemului care generează ură şi polarizare în societatea românească. PSD va spune mâine stop
Publicat acum 22 minute
Nu mai poți merge fără durere? Așa îți dai seama că ai nevoie de proteză. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR) ne spune dacă ne ajută vitaminele
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Ministrul Energiei: Dacă mâine se încheie războiul din Iran, vom simți efectele negative încă 6-9 luni
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Strategia USR dacă PSD iese de la guvernare. Chirieac: USR nu face greșelile din trecut și nu e cel ce provoacă o criză. Lecție pentru partidele tradiționale
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Atac armat în SUA: Mai multe persoane, împuşcate la o universitate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 6 minute
Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”
Publicat acum 7 ore si 43 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 16 ore si 59 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 12 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 6 ore si 51 minute
Scrisoare deschisă către Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”: Sindicaliștii cer stabilitate sau anticipate, România fiind pe marginea prăpastiei
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
