Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate

Primăria Sectorului 3 deschide din această primăvară două noi baze sportive. Sunt amplasate în zona Cartierului 23 August, pe Șoseaua Gării Cățelu, și în zona Vitan pe Strada Energeticienilor. Ambele baze sportive pun la dispoziție terenuri de sport cu acces gratuit și sunt dotate cu instalațiede nocturnăcare, în sezonul cald, vafi activăpână la ora 00:00.

„Mișcarea este viață și este esențială pentru fiecare dintre noi, copii, tineri, seniori. Ne menține activi, creează comunități de prieteni, dar mai ales ne ajută să fim sănătoși. De ce să ajungem să tratăm, când putem să prevenim? Așa că,în ultimii ani, printre proiectele prioritare pe care le-am derulat pentru comunitatea noastră a fost să dezvoltămastfel de facilități, unde să putem face sportgratuit, în cartiere, aproape de oameni, de familii. Și mă bucur că, fără excepție, toate sunt la mare căutare”,a declarat Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

Sănătate prin sport

Cele două baze sportive noi se alătură celorlalte amenajate în ultimii ani de Primăria Sectorului 3 în următoarele zone:

-Vitan,strada Drumeagului,

-Unirii zona Esplanada,

-Pallady strada Vișagului,

-Parcul Teilor – baze sportive în parc și în exterior,

-Drumul Lunca Cetății,

-Drumul Lunca Bisericii,

-Drumul Gura Badicului.

Toate sunt dotate cu terenuri pentru diferite sporturi, precum fotbal, tenis de picior, tenis de câmp, baschet, volei sau mese pentru ping-pong. Accesul este gratuit și pentru toate vârstele.

Conform datelor Atlasului Mondial de Obezitate din 2025, aproximativ 4 milioane de români, de toate vârstele, suferă de obezitate. Iar proiecțiile estimează că până în 2030, nu mai puțin de 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Specialiștii spun că un stil de viață sănătos, cu sport zilnic și atenție la alimentație ne pot ajuta să reducem riscul de a crește în greutate și de apariție a diferitelor boli cornice.