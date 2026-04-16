€ 5.0918
|
$ 4.3226
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0918
|
$ 4.3226
 
DCNews Stiri Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Data actualizării: 18:48 16 Apr 2026 | Data publicării: 18:22 16 Apr 2026

Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Autor: Bogdan Constantin

Sport gratuit în București Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate 1 Sport gratuit în București Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate

Primăria Sectorului 3 inaugurează două noi baze sportive în cartierele 23 August și Vitan, dotate cu terenuri de sport cu acces gratuit și iluminat nocturn, deschise publicului începând din această primăvară.

Primăria Sectorului 3 deschide din această primăvară două noi baze sportive. Sunt amplasate în zona Cartierului 23 August, pe Șoseaua Gării Cățelu, și în zona Vitan pe Strada Energeticienilor. Ambele baze sportive pun la dispoziție terenuri de sport cu acces gratuit și sunt dotate cu instalațiede nocturnăcare, în sezonul cald, vafi activăpână la ora 00:00.  

„Mișcarea este viață și este esențială pentru fiecare dintre noi, copii, tineri, seniori. Ne menține activi, creează comunități de prieteni, dar mai ales ne ajută să fim sănătoși. De ce să ajungem să tratăm, când putem să prevenim? Așa că,în ultimii ani, printre proiectele prioritare pe care le-am derulat pentru comunitatea noastră a fost să dezvoltămastfel de facilități, unde să putem face sportgratuit,  în  cartiere, aproape  de  oameni,  de  familii. Și mă bucur că, fără excepție, toate sunt la mare căutare”,a declarat Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

Sănătate prin sport

Cele  două baze  sportive  noi  se  alătură  celorlalte  amenajate  în  ultimii ani  de Primăria Sectorului 3 în următoarele zone:
-Vitan,strada Drumeagului,
-Unirii zona Esplanada,
-Pallady strada Vișagului,
-Parcul Teilor – baze sportive în parc și în exterior,
-Drumul Lunca Cetății,
-Drumul Lunca Bisericii, 
-Drumul Gura Badicului.

Toate sunt dotate cu terenuri pentru diferite sporturi, precum fotbal, tenis de picior, tenis  de  câmp,  baschet,  volei  sau  mese  pentru  ping-pong. Accesul este gratuit și pentru toate vârstele. 

Conform datelor Atlasului Mondial de Obezitate din 2025, aproximativ 4 milioane de români, de toate vârstele, suferă de obezitate. Iar proiecțiile estimează că până în 2030, nu mai puțin de 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Specialiștii spun că un stil de viață sănătos, cu sport zilnic și atenție la alimentație ne pot ajuta să reducem riscul de a crește în greutate și de apariție a diferitelor boli cornice. 

Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportivepentru comunitate

Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportivepentru comunitate

Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportivepentru comunitate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

baze sportive Sectorul 3
fotbal
baschet
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close