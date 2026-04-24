Modelul german, preluat de România în lupta cu infecțiile nosocomiale. Ministrul Rogobete: Diferența între noi și restul este că noi le ascundem

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat bilanțul mandatului său de 10 luni, punctând că s-au realizat investiții majore pentru combaterea infecțiilor nosocomiale din spitalele din România, dar și „multiple măsuri legislative care să vină să încurajeze personalul medical și managerii să raporteze infecțiile nosocomiale, care, în România, sunt subraportate și prea mult ascunse”.

Gradul de implementare a măsurilor privind infecțiile nosocomiale este de 70%, a spus ministrul Rogobete. 116 unități medicale au beneficiat de fonduri de la minister în acest sens: „77% dintre ele având deja proiectele implementate”.

Rogobete: Infecțiile nosocomiale se ascund în România

„Nu este suficient să constatăm la televizor ciclic, trimestrial, săptămânal, zilnic că avem infecții nosocomiale în spitalele din România. Da, avem, dar nu doar noi. Infecțiile nosocomiale există în toate spitalele din această lume. Altfel spus, nu există niciun spital în lumea asta care să nu aibă infecții nosocomiale. Diferența între noi și restul este că noi le ascundem.

Tot ce mi-am dorit a fost să depășim această barieră, să nu mai ascundem infecțiile nosocomiale, să învățăm să le raportăm, pentru că doar dacă le raportăm corect și la timp putem controla fenomenul de extindere a infecțiilor de la un pacient la altul și realizarea acelor focare de 4-5-6 pacienți, care sunt, într-adevăr, o problemă pentru un spital dacă ele apar”, a mai punctat ministrul demisionar Alexandru Rogobete, vineri, 24 aprilie.

Modelul din Germania privind infecțiile nosocomiale, implementat în România

Acesta a explicat că a implementat, în 10 luni de exercitare a funcției, un model preluat din Germania privind lupta cu infecțiile nosocomiale: existența personalului medical dedicat monitorizării acestor infecții.

„Pe lângă investiții, am modificat ordine de ministru destul de multe, dar cel mai important - Ordinul de Funcționare a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă - în care, la sugestia fostului meu consilier onorific, Torje, care lucrează de ani de zile în Germania, pentru că l-am sunat și l-am întrebat: 'În Germania cum faceți cu infecțiile nosocomiale?' Și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că există un om dedicat epidemiolog sau asistent medical pregătit pentru acest lucru, care face asta în fiecare zi: monitorizează, raportează, face training cu echipele, verifică statusul și încărcarea microbiană din secția respectivă. Și asta am făcut: am introdus, prin ordin, posibilitatea secțiilor ATI de a-și extinde echipa cu epidemiolog propriu, dacă vorbim despre o secție mare, sau cu asistent medical care să răspundă de această zonă de infecții nosocomiale.

Dar oamenii aceștia trebuiau pregătiți pentru a face asta. Iar aceste traininguri nu trebuie să se oprească aici. Există țări în UE, unde, periodic, trainingul dedicat pentru infecțiile nosocomiale se face o dată pe an și este obligatoriu pentru tot personalul care lucrează în secțiile de ATI. Am început această creare de formatori, adică personalul medical din spitale care va fi responsabil de infecțiile nosocomiale. Sunt cursuri regionale programate pentru perioada 4-8 mai cu bani din PNRR, unde vor beneficia de aceste module de training specifice infecțiilor nosocomiale”, a mai spus el.