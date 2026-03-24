Terapie inovatoare pentru Parkinson în stadiu avansat, disponibilă la Spitalul Judeţean Arad
Data actualizării: 14:00 24 Mar 2026 | Data publicării: 13:59 24 Mar 2026

Terapie inovatoare pentru Parkinson în stadiu avansat, disponibilă la Spitalul Judeţean Arad
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu doctori, spital Freepik Foto/ imagini cu spital - ilustrative

Un pacient cu Parkinson în stadiu avansat a fost tratat cu succes la Spitalul Județean Arad printr-o terapie inovatoare care administrează medicația direct în intestinul subțire.

O terapie inovatoare pentru Parkinson, disponibilă la Spitalul Județean Arad, schimbă abordarea în cazul pacienților aflați în forme severe ale bolii. La Arad, medicii au început să folosească o metodă modernă care permite administrarea tratamentului într-un mod mult mai precis, direct în organism.

Primul pacient tratat astfel are 68 de ani și trăiește cu diagnosticul de aproximativ zece ani. În cazul lui, specialiștii au ales montarea unui dispozitiv care livrează constant medicația în intestinul subțire, evitând fluctuațiile specifice tratamentului clasic pe bază de pastile.

Reprezentanții spitalului au transmis: ”Echipa medicală a Secţiei Clinice Neurologie asigură un nou tip de tratament pentru pacienţii cu Boala Parkinson în stadiu avansat! Anul trecut, în cadrul secţiei, s-a implementat tratamentul asistat de dispozitiv (destinat pacienţilor cu o altă formă de boală Parkinson), iar în urmă cu cinci zile, un pacient de 68 de ani diagnosticat cu o formă avansată a acestei boli a început să urmeze tratamentul cu ajutorul unui nou dispozitiv - Duodopa - prin intermediul căruia medicaţia este administrată direct în intestinul subţire, pentru o acţiune mai eficientă asupra simptomelor bolii”.

În ultima perioadă, starea pacientului se degradase vizibil. Deși urma tratament, simptomele îi afectau serios autonomia. Activități simple, cum ar fi mersul sau hrănirea, deveniseră dificile.

Cum funcționează noul tratament 

Medicii au decis că este momentul pentru o intervenție mai avansată. Până nu demult, pacienții din Arad erau trimiși în alte orașe pentru astfel de terapii.

Șeful Secției de Neurologie, dr. Constantin Covăsală,  a explicat: ”Am ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie pentru pacient constă în implementarea unei terapii de înaltă precizie, terapie pentru care, până acum arădenii erau trimişi la Timişoara. Spre deosebire de tablete, care sunt absorbite neuniform din stomac, dispozitivul Duodopa utilizează o pompă portabilă programabilă care administrează medicamentul sub formă de gel, direct în intestinul subţire. La doar câteva zile de la montarea pompei, pacientul a prezentat o îmbunătăţire spectaculoasă. Imobilitatea a fost ameliorată cu peste 80%, permiţându-i acestuia să îşi recapete controlul asupra propriului corp”.

Intervenția a fost realizată minim invaziv, prin gastrostomie endoscopică percutană. Procedura a implicat o echipă mixtă de medici din gastroenterologie (dr. Oana Koppandi), chirurgie generală (dr. Dan Goldiş) și anestezie-terapie intensivă (dr. Cristian Nicolescu).

Efectele au apărut rapid. La câteva zile după montarea dispozitivului, pacientul a arătat progrese semnificative.

Pentru sistemul medical local, introducerea acestei soluții înseamnă un pas înainte. Pacienții care au nevoie de terapie pentru forme avansate de Parkinson pot beneficia acum de tratament în Arad, fără să mai fie nevoiți să plece în alte centre, potrivit News.ro.

