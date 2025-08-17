Data publicării:

Mirosurile care anunță boala cu ani înainte. Specialiștii au rămas surprinși

Autor: Doinița Manic | Categorie: Sanatate
Unele boli ar putea fi anticipate după mirosurile persoanelor, chiar cu ani înainte ca acestea să primească un diagnostic medical.

Perdita Barran, chimistă analitică, a povestit că atunci când a aflat prima dată despre o femeie care susținea că poate mirosi boala Parkinson a crezut că este o absurditate.

„Probabil că doar simte mirosul persoanelor în vârstă și recunoaște simptomele Parkinsonului, făcând o asociere”, își amintește Barran că a spus atunci.

Femeia era Joy Milne, o asistentă medicală pensionară de 74 de ani. Ea i-a povestit neurologului Tilo Kunath, coleg al lui Barran la Universitatea din Edinburgh, că și-a descoperit abilitatea atunci când a observat la soțul ei, Les, un miros nou, cu ani înainte ca acesta să fie diagnosticat cu Parkinson. Mai târziu, participând la o întâlnire pentru pacienți cu Parkinson în orașul ei natal, Perth, Scoția, Milne a realizat legătura: toți pacienții aveau același miros, scrie BBC.

Femeia a reușit să anticipeze boala unei persoane

 

Barran a relatat că echipa a decis să verifice dacă Milne avea dreptate: „Am hotărât să testăm dacă avea dreptate”. Cercetătorii i-au cerut lui Milne să miroasă 12 tricouri: șase purtate de pacienți cu Parkinson și șase de persoane sănătoase. Ea a identificat corect toți cei șase pacienți, dar și o persoană care nu fusese diagnosticată atunci, însă a primit diagnosticul de Parkinson după câteva luni.

„A fost uimitor. Ea a anticipat boala, exact cum se întâmplase și cu soțul ei”, a spus Barran. 

În 2015, povestea a devenit cunoscută în întreaga lume. Barran a explicat că nu este de fapt atât de neobișnuit: corpurile oamenilor emană constant mirosuri, iar schimbările pot semnala că ceva nu este în regulă. Oamenii de știință încearcă acum să dezvolte metode de detectare sistematică a acestor „biomarkeri mirositori”, care ar putea accelera diagnosticul unor boli precum Parkinson, leziuni cerebrale sau cancer.

Fizicianul Andreas Mershin, cofondator al companiei RealNose.ai, a comentat: „Mă enervează că oamenii mor și noi băgăm ace în corpul lor pentru a afla dacă au cancer de prostată, când semnalul este deja afară și detectabil de câini”.

Alte boli care pot fi ghicite după mirosul persoanelor

 

Barran a explicat că Joy Milne suferă de hiperosmie ereditară, o sensibilitate olfactivă mult peste medie, care o transformă într-un fel de „super-simțitor”. Ea a amintit că unele boli sunt atât de evidente încât chiar și oamenii obișnuiți le pot recunoaște. De exemplu, respirația persoanelor cu diabet aflate într-un episod hipoglicemic poate avea un miros fructat sau de „mere putrede”, cauzat de acumularea de cetone în sânge. Boli ale ficatului sau ale rinichilor pot, de asemenea, să producă mirosuri specifice și ușor de observat.

Barran a menționat și faptul că unele infecții, precum holera, Clostridioides difficile sau tuberculoza, au semnături olfactive caracteristice. Totuși, alte boli sunt imposibil de detectat fără un simț al mirosului extrem de dezvoltat.

Câinii, de exemplu, au un miros de până la 100.000 de ori mai puternic decât cel al oamenilor. Ei pot fi antrenați să detecteze diverse tipuri de cancer, dar și Parkinson, diabet sau malarie. Cu toate acestea, nu toți câinii sunt potriviți pentru astfel de sarcini, iar antrenamentul este de durată.

Pentru a găsi o soluție mai practică, Barran și echipa ei folosesc cromatografia în fază gazoasă și spectrometria de masă pentru a analiza sebumul pacienților cu Parkinson. Tehnica separă compușii și îi identifică precis, fiind deja utilizată pe scară largă în industria alimentară, a băuturilor și a parfumurilor.

