Prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu, coordonator Centrul de Excelență în Endoscopia Digestivă Diagnostică și Terapeutică SANADOR Floreasca, a vorbit despre evoluția tehnologică în domeniul gastroenterologiei și a explicat că endoscopia a trecut de la rol de diagnostic la intervenții terapeutice și a înlocuit unele metode chirurgicale. Potrivit acestuia, noile tehnici devin cu adevărat utile după ce sunt validate în timp.

„Domnule profesor, tehnologia a evoluat spectaculos. Sunt accesibile noi tehnici de endoscopie, de intervenție în cazul refluxului gastroesofagian, diverticulilor Zenker, în alte afecțiuni ale esofagului”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Este adevărat. Ca și pentru restul disciplinelor medicale și gastroenterologia și mâna ei dreaptă, endoscopia, și prelungirea de forță, adică endoscopia intervențională, au evoluat într-un ritm foarte rapid prin tehnici noi și dispozitive noi.

Practic, în trecut, endoscopia a fost gândită pentru diagnostic, după care, prin perfecționarea aparatelor și a dispozitivelor, au apărut metode de diagnostic și tratament care au înlocuit prin simplificare și diminuarea complicațiilor metodele clasice. O parte din patologia care astăzi este în dreptul endoscopiei intervenționale a fost tratată clasic prin metodele chirurgicale.

Ca să fiu mai direct, să expun cam ce a apărut în ultima vreme, să ne înțelegem, evoluția unor procedee nu se întâmplă de la o zi la alta. Procedeele noi pot să apară într-un anumit moment, dar ele se validează pentru noi într-un interval scurt de timp de 10 ani. Deci, practic, dacă nu ai câțiva ani care să îți arate că o tehnică chiar este folositoare, nu poți să spui că e o tehnică nouă și utilă”, a spus dr. Gabriel Constantinescu.

Corectarea cauzei refluxului

Prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu a explicat că boala de reflux esofagian este frecventă și deranjantă, iar tratamentele medicamentoase ameliorează simptomele doar temporar, deoarece boala revine după întreruperea lor. De asemenea, acesta a explicat că este necesară corectarea problemei care permite refluxul.

„Ca să mă întorc la tehnicile adaptate unei patologii foarte frecvente, este vorba de boala de reflux gastroesofagian. Aceasta nu este o patologie cu risc vital, dar este extrem de deranjantă. Practic, acidul din stomac vine în esofag cu mult mai mult decât pentru un om normal și apar simptome tare neplăcute între care arsura retrosternală. Noi o numim în termeni medicali „pirozis”. Oltenii numesc „jerăgai”.

Practic, tu ai simptome extrem de neplăcute ziua și noaptea, și atunci există dezvoltarea unor medicamente care ameliorează această simptomatologie, dar problema medicamentelor în boala de reflux este că atunci când le întrerupi boala de reflux revine.

Sigur, trebuie să identifici o modalitate în care să modifici defectul care se află la valva care oprește accederea din stomac în esofag. Metoda clasică a fost chirurgicală, chirurgia însă, deși eficientă, are agresivitatea ei. Hai să o spunem pe cea dreaptă. Chiar și chirurgia laparoscopică, care a fost o simplificare a chirurgiei generale deschise, este o simplificare, dar tot are o agresivitate.

Atunci, s-au dezvoltat tehnici prin care poți să reduci refluxul. O tehnică dacă este mai simplă, poate să nu fie la fel de eficientă, dar contează și apariția complicațiilor. Noi, medicii, trebuie să le luăm în calcul. Este foarte greu să tratezi o boală care nu are riscuri, care este doar deranjantă, pentru că tu printr-o metodă medicală, de oricare fel ar fi ea, induci niște riscuri foarte supărătoare și noi, doctorii, când numim „riscuri”, numim agravarea unei patologii sau chiar complicații vitale în legătură cu pacientul. Dacă reușești prin simplificare să găsești ceva mai puțin riscant, atunci vei fi câștigător”, a spus dr. Gabriel Constantinescu la DC News și DC Medical.

