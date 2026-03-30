€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Reorganizarea spitalelor în Prahova: Ministrul Rogobete anunță schimbări pentru pacienții cu arsuri grave
Data publicării: 21:14 30 Mar 2026

Reorganizarea spitalelor în Prahova: Ministrul Rogobete anunță schimbări pentru pacienții cu arsuri grave
Autor: Alexandra Firescu

alexandru rogobete Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat reorganizarea sistemului de sănătate din județul Prahova, cu beneficii, în special, pentru pacienții cu arsuri grave.

Sistemul sanitar din județul Prahova urmează să fie reorganizat, cu beneficii pentru pacienții cu arsuri grave, a anunțat, luni, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Astfel, Spitalul de Pediatrie a fost preluat din subordinea Primăriei în subordinea Consiliului Județean Prahova, în timp ce Spitalul General Căi Ferate Ploiești a fost transferat, la rândul său, către Consiliul Județean din județ.

Schimbări la spitalele din Prahova

„Am participat astăzi la Ședința Ordinară a Consiliului Județean Prahova, unde au fost aprobate două hotărâri esențiale pentru reorganizarea sistemului sanitar din județ: Modul în care sunt organizate spitalele în Prahova începe să se schimbe. Transferul Spitalului General Căi Ferate Ploiești în responsabilitatea Consiliului Județean și preluarea managementului Spitalului de Pediatrie de către aceeași autoritate aduc serviciile medicale sub o logică unitară de coordonare la nivel de județ.

Am vorbit de mai multe ori despre ideea de consorțiu administrativ. Se bazează pe ceea ce vedem în practică: spitale apropiate, cu aceleași tipuri de servicii, care funcționează separat, fără să se completeze între ele.

Când ai structuri similare care nu performează la nivelul așteptărilor, soluția nu este să le menții separate, ci să le aduci împreună și să construiești servicii complementare. Pentru pacient, asta înseamnă un traseu mai clar în sistem și șansa de a primi tratament complet, într-un sistem care funcționează ca un întreg”, a transmis ministrul Rogobete, luni, într-o postare pe Facebook.

Ce beneficii noi au pacienții cu arsuri grave

„Unul dintre cele mai importante câștiguri pentru Prahova este dezvoltarea componentei pentru tratarea pacienților cu arsuri grave. Astăzi, în România, tratamentul marilor arși nu este uniform, iar diferențele dintre spitale pot face diferența pentru pacienții critici. De aceea, orice capacitate nouă construită în această zonă înseamnă, concret, șanse în plus la viață.

Noua componentă pentru tratarea pacienților cu arsuri grave din Ploiești va face parte din PROTEGO, rețeaua prin care aducem tratamentul la același nivel în toată țara: aceleași protocoale, aceeași pregătire și aceeași capacitate de răspuns pentru pacienții critici, indiferent de spitalul în care ajung. În paralel, dezvoltarea secției de paliație, accesarea programelor de screening și celelalte investiții completează această direcție de reorganizare.

Nu este o schimbare care se vede peste noapte. Dar este genul de decizie care, dusă până la capăt, schimbă modul în care funcționează un sistem întreg. Le mulțumesc președintelui Consiliului Județean, Virgiliu-Daniel Nanu, primarului Mihai Polițeanu și echipelor de management pentru că au înțeles direcția și au ales să lucreze împreună. Atunci când autoritățile locale își dau mâna, lucrurile funcționează. Iar atunci când primăria și Consiliul Județean merg în aceeași direcție, încep să apară rezultate. Încrederea ne face bine! Iar când există direcție și asumare, apar rezultatele”, a mai punctat acesta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
prahova
spitale
arsuri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close