Subcategorii în Sanatate

DCNews Sanatate
Data publicării: 20:41 17 Apr 2026

Planul României de a-și extinde capacitatea ATI: Ministrul Rogobete, anunț după discuțiile cu Banca Mondială
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu doctori, spital Freepik Foto/ Imagine dintr-un spital - ilustrative

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri, că a fost propusă extinderea capacității ATI din România de la aproximativ 2.400 la 4.000 de paturi, în urma discuțiilor cu Banca Mondială.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit cu Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală și cu echipa Băncii Mondiale, la World Bank, Washington D.C., pentru a discuta despre proiectele importante din sănătate pe care România le dezvoltă în parteneriat cu această instituție.

„Am analizat stadiul proiectelor aflate în derulare – inclusiv cele trei centre pentru mari arși, care sunt astăzi aproape de finalizare – dar și măsurile de reformă susținute prin asistența tehnică oferită României. Sunt proiecte de care suntem mândri, proiecte deblocate și accelerate după ani de blocaje și explicații despre 'de ce nu se poate'”, a transmis ministrul Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a mai punctat că realizarea acestor centre a început în 2023 și reprezintă un pas important către un sistem medical mai sigur pentru pacienți.

„Pentru mine, aceste proiecte au și o dimensiune personală și profesională importantă. Le coordonez încă din perioada în care eram secretar de stat și le duc mai departe astăzi, ca ministru al Sănătății, cu aceeași determinare: să transformăm promisiunile în rezultate”, se arată în comunicatul MS.

Nou spital de arși în București și extinderea secțiilor ATI în România

Discuțiile au vizat și viitorul colaborării cu Banca Mondială. Ministrul Rogobete a anunțat că a fost propusă construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România – de la aproximativ 2.400 de paturi în prezent, la 4.000 de paturi.

„Este o investiție esențială în siguranța pacienților și în capacitatea reală de răspuns a sistemului”, a declarat Alexandru Rogobete.

Alte subiecte abordate

De asemenea, la întâlnire au fost abordate și direcțiile de reformă „care trebuie continuate”: dezvoltarea ambulatoriului și a medicinei de familie, reorganizarea spitalelor, creșterea accesului la medicamente inovative și integrarea tehnologiilor moderne în sistemul de sănătate.

„Sistemul de sănătate din România este în transformare. Am început o reașezare necesară, dar aceasta trebuie dusă până la capăt – cu consecvență, responsabilitate și parteneriate solide. Consolidarea colaborării cu Banca Mondială rămâne o prioritate strategică, iar dialogul deschis și constructiv confirmă că România are parteneri serioși în acest proces de schimbare. Încrederea ne face bine”, a conchis ministrul Sănătății, vineri, 17 aprilie.

