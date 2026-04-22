Somnolența frecventă poate indica probleme grave de sănătate la adulți

Somnolența diurnă nu ar trebui ignorată, mai ales după vârsta de 50 de ani. Potrivit unui studiu publicat pe 20 aprilie în JAMA Network Open, tiparele de somn din timpul zilei pot oferi indicii importante despre starea generală de sănătate și chiar despre riscul de deces.

Studiu pe termen lung, rezultate îngrijorătoare

Cercetarea, intitulată „Modelele de somn din timpul zilei măsurate obiectiv și mortalitatea din toate cauzele la persoanele în vârstă”, a analizat datele a 1.338 de adulți cu vârsta de peste 56 de ani, pe o perioadă de 19 ani. Participanții au fost monitorizați cu ajutorul unor dispozitive purtabile, care au înregistrat cu precizie perioadele de somn.

Rezultatele au arătat că persoanele care dorm frecvent în timpul zilei, în special între orele 9:00 și 19:00, prezintă un risc mai mare de mortalitate comparativ cu cele care au un program de somn mai stabil.

Siestele frecvente, asociate cu boli grave

Potrivit cercetătorilor, somnul excesiv din timpul zilei poate fi un semn al unor afecțiuni subiacente. Printre acestea se numără declinul neurologic, bolile cardiovasculare și alte probleme cronice.

Mai mult, persoanele care obișnuiesc să doarmă dimineața, și nu după-amiaza, ar putea avea probleme de sănătate mai serioase deja instalate. Această diferență sugerează că momentul somnului diurn este la fel de important ca durata lui.

Dezechilibrele biologice, un factor cheie

Somnul excesiv poate perturba ritmul circadian, mecanismul intern care reglează ciclurile de somn și veghe. Dereglarea acestuia este asociată cu o serie de efecte negative, inclusiv:

creșterea tensiunii arteriale

activarea excesivă a sistemului nervos simpatic

afectarea funcției vaselor de sânge

În plus, cercetătorii au identificat o posibilă legătură între somnul diurn și inflamația sistemică, un factor comun în numeroase boli cronice.

Dispozitivele purtabile, instrument de prevenție

Un aspect important al studiului este utilizarea tehnologiei moderne pentru monitorizarea somnului. Datele colectate sugerează că dispozitivele purtabile ar putea deveni un instrument util în identificarea persoanelor cu risc crescut.

Autorii studiului consideră că aceste informații pot fi integrate în programe de prevenție și intervenție, menite să îmbunătățească durata și calitatea somnului la persoanele în vârstă.

Deși somnul de prânz este adesea perceput ca benefic, frecvența și durata acestuia pot spune o altă poveste. În cazul adulților în vârstă, somnolența excesivă ar putea fi mai mult decât un simplu obicei — ar putea fi un semnal de alarmă pentru probleme serioase de sănătate.