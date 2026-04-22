Somnolența frecventă poate indica probleme grave de sănătate la adulți

Data actualizării: 22:30 22 Apr 2026 | Data publicării: 22:30 22 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Somnul frecvent în timpul zilei, mai ales la persoanele în vârstă, ar putea ascunde probleme grave de sănătate, avertizează cercetătorii. Un studiu recent arată o legătură clară între siestele repetate și creșterea riscului de mortalitate.

Somnolența diurnă nu ar trebui ignorată, mai ales după vârsta de 50 de ani. Potrivit unui studiu publicat pe 20 aprilie în JAMA Network Open, tiparele de somn din timpul zilei pot oferi indicii importante despre starea generală de sănătate și chiar despre riscul de deces.

Studiu pe termen lung, rezultate îngrijorătoare

Cercetarea, intitulată „Modelele de somn din timpul zilei măsurate obiectiv și mortalitatea din toate cauzele la persoanele în vârstă”, a analizat datele a 1.338 de adulți cu vârsta de peste 56 de ani, pe o perioadă de 19 ani. Participanții au fost monitorizați cu ajutorul unor dispozitive purtabile, care au înregistrat cu precizie perioadele de somn.

Rezultatele au arătat că persoanele care dorm frecvent în timpul zilei, în special între orele 9:00 și 19:00, prezintă un risc mai mare de mortalitate comparativ cu cele care au un program de somn mai stabil.

Siestele frecvente, asociate cu boli grave

Potrivit cercetătorilor, somnul excesiv din timpul zilei poate fi un semn al unor afecțiuni subiacente. Printre acestea se numără declinul neurologic, bolile cardiovasculare și alte probleme cronice.

Mai mult, persoanele care obișnuiesc să doarmă dimineața, și nu după-amiaza, ar putea avea probleme de sănătate mai serioase deja instalate. Această diferență sugerează că momentul somnului diurn este la fel de important ca durata lui.

Dezechilibrele biologice, un factor cheie

Somnul excesiv poate perturba ritmul circadian, mecanismul intern care reglează ciclurile de somn și veghe. Dereglarea acestuia este asociată cu o serie de efecte negative, inclusiv:

  • creșterea tensiunii arteriale
  • activarea excesivă a sistemului nervos simpatic
  • afectarea funcției vaselor de sânge

În plus, cercetătorii au identificat o posibilă legătură între somnul diurn și inflamația sistemică, un factor comun în numeroase boli cronice.

Dispozitivele purtabile, instrument de prevenție

Un aspect important al studiului este utilizarea tehnologiei moderne pentru monitorizarea somnului. Datele colectate sugerează că dispozitivele purtabile ar putea deveni un instrument util în identificarea persoanelor cu risc crescut.

Autorii studiului consideră că aceste informații pot fi integrate în programe de prevenție și intervenție, menite să îmbunătățească durata și calitatea somnului la persoanele în vârstă.

Deși somnul de prânz este adesea perceput ca benefic, frecvența și durata acestuia pot spune o altă poveste. În cazul adulților în vârstă, somnolența excesivă ar putea fi mai mult decât un simplu obicei — ar putea fi un semnal de alarmă pentru probleme serioase de sănătate.

somnolenta
dezechilibru
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Dominic Fritz: Ce excludem este o negociere formală cu AUR
Publicat acum 8 minute
Președinta camerei inferioare a parlamentului german a fost victima unui atac de phishing
Publicat acum 10 minute
Donald Trump dă timp Iranului: Nu a stabilit o dată pentru a primi o propunere
Publicat acum 13 minute
Tort fără zahăr, noua tendință în bucătăria sănătoasă: desertul fără compromisuri
Publicat acum 36 minute
Finanțarea spitalelor, ineficientă. Horațiu Moldovan (CNAS): Unde se duce jumătate din bani și de ce nu avem medicamente inovative / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 21 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 12 ore si 38 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 4 ore si 36 minute
Nicușor Dan, anunțurile zilei, după consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR: Calm și vom trece prin asta / video
Publicat acum 10 ore si 11 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse/ Reacția Guvernului - UPDATE
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
