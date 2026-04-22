Directorul executiv al ARPIM a citat în cadrul intervenției sale un studiu recent, care a constatat că nivelul investițiilor în sistemul de sănătate din perioada pandemiei se corelează cu indicatori ce țin de sănătatea publică. Dan Zaharescu a vorbit, de asemenea, despre rolul strategic al sectorului farmaceutic în societatea românească și nu numai.

„Este sectorul farmaceutic inovator un partener strategic pentru sănătate, societate și economie?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Fără discuție că da! Acest lucru pornește de la faptul că industria farmaceutică este un sector care poate să contribuie la creșterea competitivității atât în plan național, cât și în plan european. Acest lucru e clar dovedit de rezultatele economice din ultimii ani, în care excedentul balanței comerciale pe medicamente al UE este uriaș. Vorbim de peste 100 de miliarde de euro, iar mai departe, nevoia de a menține acest nivel ridicat de competitivitate e extrem de important.

Această competitivitate a dus și la creșterea calității vieții pacienților în Europa, dar cu niște nuanțe. Dacă este să privim la ce se întâmplă în România, în țările din Europa Centrală și de Est și în țările de top din UE. Un studiu recent care a fost făcut de Federația Europeană a Industriei Farmaceutice a arătat că există o corelare destul de directă între nivelul investițiilor în sănătate în perioada pandemică și post-pandemică și rezultatele care se obțin în ceea ce privește indicatori de sănătate publică. Acest studiu a fost făcut cu focus pe țările din Europa Centrală și de Est și cu elementul de comparație la nivelul celor patru țări din UE, respectiv Franța, Germania, Italia și Spania.

În acest context, e extrem de important ca și pacienții români să aibă acces comparabil cu ceilalți pacienți din UE, pentru a nu fi considerați pacienți de rang inferior sau secundar. De aceea, apreciem în mod deosebit deschiderea de care dau dovadă autoritățile în creșterea accesului pacienților la medicamente inovatoare și, în același timp, la o alocare mai bună a resurselor financiare pentru sistemul de sănătate.

Așa cum a menționat domnul președinte Moldovan (n.r. conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS) mai devreme, e nevoie și de o estimare a impactului bugetar pe care noile medicamente ar putea să-l aibă și, de aceea, este extrem de important să avem un așa-numit horizon scanning, pe care l-a menționat și dânsul, că este deja pus în mișcare ca mecanism de analiză a impactului bugetar care ar putea să-l aibă medicamentele noi care au fost aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului sau care urmează să fie aprobate în perioada următoare“, a precizat directorul executiv ARPIM.

Dan Zaharescu (ARPIM): Este important să avem grijă care sunt sursele de informare pe care le utilizăm atunci când vrem să avem informații despre un anumit medicament

Dan Zaharescu, directorul executiv ARPIM, a vorbit de asemenea și despre site-ul medicamentesigure.ro, prin care se încearcă educarea populației cu privire la utilizarea medicamentelor contrafăcute.

„Revenind la conceptul de medicină bazată pe dovezi, concept dezvoltat în anii 1970, la sfârșitul anilor 1990, cam atunci când s-a format ARPIM, acesta și-a propus să faciliteze și să sprijine pacienții în a avea acces rapid la medicamente inovative și a căror dezvoltare a fost bazată exact pe această medicină bazată pe dovezi, pe studii clinice riguroase și pe niște mecanisme ca mai apoi să crească încrederea medicilor în medicamentele puse la dispoziția lor, dar și încrederea pacienților în medicamentele cu care se tratează.

Din păcate, în ultimii ani, din cauza turbulențelor și distorsiunilor din zona de social media, această încredere a fost puternic afectată la toate nivelurile și de aceea este extrem de important să avem grijă care sunt sursele de informare pe care le utilizăm atunci când vrem să avem informații despre un anumit medicament, despre efectele lui terapeutice și despre eventualele efecte secundare sau riscuri pentru anumiți pacienți.

În acest context, la nivelul colaborării cu Agenția Medicamentului, am pus la punct un sistem care să-i ajute pe pacienți să evite utilizarea de medicamente contrafăcute sau medicamente care nu au fost în lanțurile oficiale de farmacii și acest site se numește medicamentesigure.ro. Acest site îi ajută pe pacienți să fie informați și educați cu privire la riscurile pe care le pot avea dacă încearcă să cumpere medicamente din alte surse decât cele oficiale. Este important pentru pacienți să fie educați și bine informați cu privire la aceste riscuri“, a concluzionat Dan Zaharescu.