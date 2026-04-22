Concediile medicale, sub lupa CNAS: Horațiu Moldovan anunță controale extinse, inclusiv asupra deciziei medicale

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președinte CNAS, a vorbit despre măsurile privind concediile medicale și impactul acestora și a explicat că acestea au dus la scăderi semnificative ale numărului de concedii medicale. Acesta a mai vorbit despre introducerea unui nou mod de control al concediilor medicale și a explicat că, acum, CNAS poate verifica și decizia medicală, nu doar aspectele administrative.

„În ceea ce privește concediile medicale, aș vrea să vă prezint niște date. Măsurile pe care le-am luat în iulie anul trecut au dus la o scădere între 13 și 27% a numărului de concedii medicale eliberate în România.

Măsura pe care am luat-o la finalul anului trecut, cu intrare în vigoare în luna februarie, a dus la o scădere cu 43% a numărului de concedii medicale eliberate.

Desigur, există aici această chestiune a primei zile neplătite, care tocmai a fost clarificată în Parlament, și vreau să menționez faptul că existau două inițiative - una în Parlament și una în procedura guvernamentală. Am fost prezenți în Parlament și ne-am asigurat că același lucru este menționat în ambele propuneri, astfel încât să dăm șansa pacienților ca, din punct de vedere procedural, cea care este mai rapidă să fie adoptată mai rapid, să clarificăm foarte exact ce înseamnă, de fapt, prima zi neplătită, astfel încât efectele să se producă, dar în același timp pacienții care într-adevăr au nevoie de concediu medical să fie protejați.

Punem în aplicare și prevederile cu privire la un mod cu totul și cu totul inedit de control, pentru că până în momentul de față Casa Națională de Asigurări de Sănătate avea un mare handicap din perspectiva controlului pe concedii medicale. Noi puteam să controlăm doar chestiuni administrative și nu decizia medicală. Acum, putem să controlăm decizia medicală și vom face acest lucru cu toată responsabilitatea”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Cum va fi controlată decizia medicală

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan a explicat că decizia medicală privind concediile medicale va putea fi verificată printr-un mecanism special al CNAS. Suspiciunile de concedii fictive vor fi analizate de medici, iar dacă se confirmă nereguli, concediul nu va fi plătit și cazul poate fi trimis către Colegiul Medicilor pentru sancțiuni.

„Este reglementat deja în legislație un astfel de mecanism. În momentul în care există o suspiciune a unui concediu medical eliberat fictiv, angajatorul poate să sesizeze Casa de Asigurări de Sănătate.

Este un serviciu medical care există pe hârtie la casele de asigurări de sănătate, dar îl vom resuscita, îl vom învia, pentru că acolo există medici care pot să aibă o judecată medicală și pot să aibă o confirmare a acestei suspiciuni, că acel concediu medical nu se corelează cu datele clinice aferente consultației.

Dacă lucrul acesta se suspicionează de către serviciul medical al Casei de Asigurări de Sănătate, Casa va transmite concediul respectiv cu documentația aferentă către comisiile de expertiză medicală ale capacității de muncă din zona administrativă respectivă, care vor confirma sau vor infirma.

În situația în care se confirmă, concediul medical nu se va plăti. Mai mult decât atât, va fi sesizat Colegiul Medicilor, Comisia de Disciplină, care va avea instrumente foarte clare. Practic, este același proces decizional și de sancționare ca pentru orice altă abatere, de la mustrare până la retragerea dreptului de liberă practică”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan la dezbaterea „HEALTH FORUM: Știința vieții-sănătatea bazată pe dovezi”, organizată de DC Medical.

Video: