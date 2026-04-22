€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.3357
 
DCNews Stiri Concediile medicale, sub lupa CNAS: Horațiu Moldovan anunță controale extinse, inclusiv asupra deciziei medicale
Data actualizării: 18:04 22 Apr 2026 | Data publicării: 17:59 22 Apr 2026

EXCLUSIV Concediile medicale, sub lupa CNAS: Horațiu Moldovan anunță controale extinse, inclusiv asupra deciziei medicale
Autor: Elena Aurel

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus MOLDOVAN, Președinte CNAS. Foto: Crișan Andreescu

Președintele CNAS anunță extinderea controalelor privind concediile medicale, care vor viza nu doar aspectele administrative, ci și deciziile medicale care stau la baza acordării lor.

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președinte CNAS, a vorbit despre măsurile privind concediile medicale și impactul acestora și a explicat că acestea au dus la scăderi semnificative ale numărului de concedii medicale. Acesta a mai vorbit despre introducerea unui nou mod de control al concediilor medicale și a explicat că, acum, CNAS poate verifica și decizia medicală, nu doar aspectele administrative.

„În ceea ce privește concediile medicale, aș vrea să vă prezint niște date. Măsurile pe care le-am luat în iulie anul trecut au dus la o scădere între 13 și 27% a numărului de concedii medicale eliberate în România.

Măsura pe care am luat-o la finalul anului trecut, cu intrare în vigoare în luna februarie, a dus la o scădere cu 43% a numărului de concedii medicale eliberate.

Desigur, există aici această chestiune a primei zile neplătite, care tocmai a fost clarificată în Parlament, și vreau să menționez faptul că existau două inițiative - una în Parlament și una în procedura guvernamentală. Am fost prezenți în Parlament și ne-am asigurat că același lucru este menționat în ambele propuneri, astfel încât să dăm șansa pacienților ca, din punct de vedere procedural, cea care este mai rapidă să fie adoptată mai rapid, să clarificăm foarte exact ce înseamnă, de fapt, prima zi neplătită, astfel încât efectele să se producă, dar în același timp pacienții care într-adevăr au nevoie de concediu medical să fie protejați.

Punem în aplicare și prevederile cu privire la un mod cu totul și cu totul inedit de control, pentru că până în momentul de față Casa Națională de Asigurări de Sănătate avea un mare handicap din perspectiva controlului pe concedii medicale. Noi puteam să controlăm doar chestiuni administrative și nu decizia medicală. Acum, putem să controlăm decizia medicală și vom face acest lucru cu toată responsabilitatea”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

VEZI ȘI: „Investițiile în medicamente inovative trebuie privite strategic". Raluca Sîmbotin (MSD România): Inacțiunea costă foarte mult

Cum va fi controlată decizia medicală

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan a explicat că decizia medicală privind concediile medicale va putea fi verificată printr-un mecanism special al CNAS. Suspiciunile de concedii fictive vor fi analizate de medici, iar dacă se confirmă nereguli, concediul nu va fi plătit și cazul poate fi trimis către Colegiul Medicilor pentru sancțiuni.

„Este reglementat deja în legislație un astfel de mecanism. În momentul în care există o suspiciune a unui concediu medical eliberat fictiv, angajatorul poate să sesizeze Casa de Asigurări de Sănătate.

Este un serviciu medical care există pe hârtie la casele de asigurări de sănătate, dar îl vom resuscita, îl vom învia, pentru că acolo există medici care pot să aibă o judecată medicală și pot să aibă o confirmare a acestei suspiciuni, că acel concediu medical nu se corelează cu datele clinice aferente consultației.

Dacă lucrul acesta se suspicionează de către serviciul medical al Casei de Asigurări de Sănătate, Casa va transmite concediul respectiv cu documentația aferentă către comisiile de expertiză medicală ale capacității de muncă din zona administrativă respectivă, care vor confirma sau vor infirma.

În situația în care se confirmă, concediul medical nu se va plăti. Mai mult decât atât, va fi sesizat Colegiul Medicilor, Comisia de Disciplină, care va avea instrumente foarte clare. Practic, este același proces decizional și de sancționare ca pentru orice altă abatere, de la mustrare până la retragerea dreptului de liberă practică”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan la dezbaterea „HEALTH FORUM: Știința vieții-sănătatea bazată pe dovezi”, organizată de DC Medical. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cnas
horatiu moldovan
concediu medical
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Nicușor Dan, anunțurile zilei, după consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR / video + livetext
Publicat acum 29 minute
Un nou studiu ar putea explica în sfârșit cum a fost construită Marea Piramidă din Egipt
Publicat acum 51 minute
Alexandru Rogobete critică măsurile de limitare a investigațiilor medicale: „Economia nu se face prin restricționarea pacienților cronici”
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Concediile medicale, sub lupa CNAS: Horațiu Moldovan anunță controale extinse, inclusiv asupra deciziei medicale
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, la Cluj-Napoca. O prestigioasă editură invită la un regal de evenimente și reduceri  
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 3 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 8 ore si 20 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse/ Reacția Guvernului - UPDATE
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Decizia UDMR privind susținerea lui Ilie Bolojan. Kelemen Hunor, anunțul zilei
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close