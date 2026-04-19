DCNews Sanatate Greșeala protezelor clasice. dr. Liviu Ojoga (SANADOR): De ce nu se potrivesc perfect tuturor pacienților
Data actualizării: 17:16 19 Apr 2026 | Data publicării: 17:16 19 Apr 2026

EXCLUSIV Greșeala protezelor clasice. dr. Liviu Ojoga (SANADOR): De ce nu se potrivesc perfect tuturor pacienților
Autor: Anca Murgoci

Care sunt avantajele chirurgiei robotice în cazul genunchiului?

Aflăm răspunsul de la dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, invitat la DC News și DC Medical.

„Avantajele chirurgiei robotice sunt uriașe. Este un pas uriaș pentru chirurgii ortopezi. Este un avantaj tehnologic major față de varianta clasică de protezare a genunchiului. În varianta clasică folosim niște ghiduri standard, aceleași pentru toți pacienții, dar în realitate fiecare genunchi este diferit. Când punem o proteză, noi măsurăm femurul și tibia pacientului. Să spunem că rezultă dimensiunea „șase”. Dar „șase” este și la dumneavoastră, și la un pacient de 150 de kilograme, și la unul de 30 de kilograme.

Este ca și cum am cumpăra o pereche de pantaloni mărimea 50 pentru cineva despre care știm doar că are 1,75 m și 100 de kilograme. Acele 100 de kilograme pot fi distribuite diferit, cu picioare subțiri sau groase. Nu înseamnă că pantalonii se vor potrivi perfect. La fel este și cu genunchiul. Nu doar dimensiunea contează, ci și starea articulației. Cum sunt ligamentele? Sunt laxe? Este un genunchi instabil, cu mișcări în plan frontal? Sau, dimpotrivă, este un genunchi rigid, în care pacientul nu mai poate întinde complet piciorul sau nu îl poate îndoi? Sunt situații complet diferite.

În varianta clasică, modelăm femurul și tibia în același mod și riscăm să descoperim că proteza este fie prea laxă (dacă articulația era laxă), fie prea strânsă (dacă genunchiul era rigid), fără să obținem mobilitatea dorită”, a zis dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, la DC News și DC Medical.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Nu mai poți merge fără durere? Așa îți dai seama că ai nevoie de proteză. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR) ne spune dacă ne ajută vitaminele 

Este ca în cazul unui costum: Acesta poate fi ajustat, se mai scurtează mâneca, se strâmtează talia. În cazul protezei, însă, nu ajustăm „costumul”, ci pacientul. Aici intervine chirurgia personalizată.

„Nu mai tăiem standard din femur cât ne indică un ghid, pentru ca apoi să încercăm să compensăm prin ajustări. Pentru că, după intervenție, pacientul nu mai are dureri, cartilajul distrus nu mai există, deci nici stimulul nociceptiv. Însă ceea ce contează cu adevărat este echilibrul ligamentar al articulației. Acesta determină starea de bine a pacientului”, a zis dr. Liviu Ojoga, medic primar Ortopedie-Traumatologie, doctor în Științe Medicale, șef Secție Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, la DC News și DC Medical.

