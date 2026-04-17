Tensiunea arterială scăzută, mai importantă ca niciodată: nou studiu schimbă perspectiva asupra sănătății cardiovasculare

Un nou studiu publicat și citat de platforma Science Daily aduce în prim-plan importanța controlului strict al tensiunii arteriale.

Cercetarea, finanțată de Fundația Națională pentru Știință și Institutul Național pentru Tulburări Neurologice și Accident Vascular Cerebral, arată că menținerea tensiunii arteriale sistolice sub pragul de 120 mmHg poate reduce semnificativ riscul unor afecțiuni grave, precum infarctul, insuficiența cardiacă sau accidentul vascular cerebral.

Analiză amplă pe baza unor studii majore

Cercetătorii au analizat date provenite din studii de referință, inclusiv SPRINT (Studiul de Intervenție asupra Tensiunii Arteriale Sistolice) și NHANES (Ancheta Națională de Sănătate și Nutriție), pentru a evalua impactul tratamentelor antihipertensive.

Modelul utilizat a luat în calcul atât beneficiile prevenirii evenimentelor cardiovasculare, cât și riscurile asociate administrării medicamentelor. Concluzia a fost clară: un control mai strict al tensiunii arteriale aduce beneficii semnificative la nivel populațional.

Pragul de 120 mmHg, cheia prevenirii bolilor grave

Potrivit rezultatelor, menținerea tensiunii arteriale sistolice sub 120 mmHg reduce considerabil riscul de infarct, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă.

„Acest studiu ar trebui să le ofere pacienților cu risc cardiovascular ridicat și medicilor lor mai multă încredere în urmărirea unui obiectiv intensiv de control al tensiunii arteriale”, a declarat dr. Karen Smith, cercetătoare în cadrul Departamentului de Chirurgie Ortopedică al Spitalului Brigham and Women's.

Aceasta a subliniat că beneficiile rămân relevante chiar și în condițiile unor măsurători imperfecte, ceea ce întărește ideea unei abordări mai ferme în gestionarea hipertensiunii.

Tratamentul nu este universal: riscuri și decizii personalizate

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că tratamentul intensiv nu este potrivit pentru toți pacienții. Medicamentele antihipertensive pot avea efecte adverse, iar deciziile trebuie luate individual.

„Pacienții și medicii ar trebui să colaboreze pentru a stabili intensitatea adecvată a medicației, pe baza preferințelor pacientului”, a explicat dr. Smith.

Hipertensiunea, „ucigașul tăcut” care afectează milioane de oameni

Tema este susținută și de declarațiile medicului Jeremy London, cunoscut pentru activitatea sa online, care a evidențiat trei dintre cele mai importante cauze evitabile ale decesului: fumatul, alimentația nesănătoasă și hipertensiunea arterială.

Acesta a descris hipertensiunea drept un „ucigaș tăcut”, subliniind că multe persoane nu sunt conștiente că suferă de această afecțiune, deși aceasta afectează organe vitale precum inima, creierul și rinichii.

Stilul de viață, esențial în prevenție

Vestea bună, spun specialiștii, este că hipertensiunea poate fi ținută sub control printr-un stil de viață sănătos, alimentație echilibrată, reducerea stresului și tratament medicamentos, atunci când este necesar.

„Fiți proactivi, nu reactivi”, este mesajul transmis de medicul Jeremy London, care încurajează adoptarea unor măsuri preventive înainte ca problemele de sănătate să devină critice.