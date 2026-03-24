Malaria, un pericol atunci când mergi în vacanță în țări exotice. Cum să te asiguri că revii sănătos. Dr. Ciuhodaru, ghid pentru turiști

Trei frați din Iași, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, recent întorși dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa, s-au îmbolnăvit de malarie. Doi dintre copii au fost deja confirmați cu această boală, iar în cazul celui de-al treilea urmează stabilirea unui diagnistic complet, cu toții fiind acum internați în spital.

În acest context, dr. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă și vine cu un ghid pentru românii care intenționează să meargă în vacanță în țări exotice și vor să se protejeze de riscul de a se întoarce acasă cu malarie, o boală care poate fi fatală.

Dr. Tudor Ciuhodaru: Semne de alarmă ce impun prezentarea de urgență la spital

"Nu neglijați înțepăturile de țânțari! Trei copii din Iași au fost transportați către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, după ce doi dintre aceștia au fost confirmați cu malarie. Nu neglijați înțepăturile de țânțari mai ales când călătoriți în zonele endemice. Pot deveni letale.

Sunt 10 semne de alarmă ce impun prezentarea de urgență la spital mai ales că nediagnosticată și netratată la timp poate fi letală. Ce trebuie să știți (să faceți). Ghid pentru toți cei care vor o vacanță ferită de neplăcerile provocare de țânțari.

Până când educația pentru sănătate va fi predată în toate școlile din România (așa cum prevede legea Ciuhodaru depusă de mai multe ori în parlament) e bine de știut:

1. Boală infecțioasă provocată de un parazit (Plasmodium), frecventă în regiunile cu climă tropicală și subtropicală (peste 100 de țări și numărul e în creștere).

2. Transmisă în principal prin înțepătura de țânțar (Anopheles femelă - ce are dimensiuni mici și pătrunde ușor prin plase, mai ales între amurg și zori) dar și prin sânge (transfuzii, transplant, ace/seringi contaminate) și chiar și de la mamă la făt (congenitală).

3. Sunt 10 semne de alarmă (de tip pseudogripal) care impun prezentarea la urgență: febră, frison, cefalee, astenie, dureri musculare, tuse, dificultăți respiratorii, dureri abdominale, diaree, alterarea stării generale, probleme cardiovasculare apărute la 7 zile de la prima posibilă expunere până la 3 luni de la ultima posibilă expunere (rar mai târziu). În cazul formelor severe pot apărea și cele ale insuficienței de organ, anemia și icterul, convulsii, comă și deces (15-20% dintre îmbolnăviri).

4. Nediagnosticată și netratată la timp poate fi letală.

5. O simplă consultație la întoarcerea din zonele de risc și un examen de laborator pot să vă asigure că nu v-ați îmbolnăvit de malarie. Prevenția rămâne cea mai bună alternativă.

Cum te protejezi atunci când mergi în vacanță într-o țară exotică

Nici o schemă nu oferă protecție completă:

1. Cunoașteți factorii de risc, perioada de incubație (!la debutul tardiv) și principalele simptome.

2. Purtați haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi și ciorapi. Țânțarii pot înțepa și prin haine. Aplicarea de substanțe care resping țânțarii pe bază de pemethrin pe suprafața hainelor poate asigura un grad suplimentar de protecție.

3. Evitați să fiți înțepat de țânțari (în special între amurg și zori) prin metoda PIRS:

a) Plase contra țânțarilor (cu sau fără aplicarea de insecticid) la geamuri, uși și la pat: eficiente dacă au ochiuri mai mici de 1,5mm și sunt integre, rezistente.

b) Insecticide pentru haine, corturi, sacii de dormit.

c) Repelenți (Insectifuge) - ingredientul activ respinge (dar nu ucide) insectele - aplicate la fiecare 3-4 ore, în dozele recomandate de producător, evitând pleoape, ochii, buzele sau zonele de piele sensibile sau lezate.

d) Spirale contra țânțarilor- (pe bază de piretroizi) - în general e suficientă 1/ dormitor/noapte.

4. chimiomioprofilaxie (! Respectați medicamentul, doza și durata administrării)

Rețineți:

1. Principala cale de transmitere la om este prin înțepătura țânțarilor.

2. Transfuziile/seringile pot fi o sursă de infecție.

3. Factori de risc: călătoria în zonele endemice la care se adaugă potențiale vulnerabilități individuale - vârstele extreme (peste 65 de ani, copiii mici) și gravidele.

4. O simplă consultație la întoarcerea din zonele de risc pentru malarie și un examen de laborator pot să vă asigure că nu v-ați îmbolnăvit de malarie", a scris dr. Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.