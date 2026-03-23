Malarie în România. Țânțari avem, cazuri de import sunt, ar fi un pericol să revină această amenințare?

„Este vorba despre trei copii din aceeași familie, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, recent întorși dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceștia au fost diagnosticați prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment.

Debutul simptomelor a inclus manifestări digestive (diaree, vărsături) urmate de febră, în cazul a doi dintre copii, iar pentru cel de-al treilea simptomatologia este ușoară, de tip respirator. Starea generală a pacienților este stabilă.

Conform procedurilor medicale și epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienților către Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, în vederea confirmării diagnosticului, inițierii tratamentului specific și monitorizării evoluției. Direcția de Sănătate Publică a fost informată, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare.

Malaria este o boală transmisă prin înțepătura unor țânțari infectați (Anopheles), specifici zonelor tropicale și subtropicale, precum Africa. Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activități obișnuite din comunitate. Vom reveni cu informații suplimentare, pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ce este malaria

Conf. univ. dr. Ion Ștefan, șeful Clinicii de Boli Infecțioase de la Spitalul Militar Central de Urgență Carol Davila București, a vorbit, recent, într-un interviu pentru DC News despre malarie și a explicat că, în România, aceasta a fost eliminată în 1961.

Potrivit medicului, virusul este transmis de femela țânțarului Anopheles, iar cazurile depistate în România nu au fost transmise local, ci au fost cauzate de malarie de import.

„Noi am eliminat malaria. Malaria nu este transmisă de țânțarul tigru, este transmisă de femela țânțarului Anopheles și e interesant că numai femelele sunt hematofage, masculii de țânțar Anopheles se hrănesc cu sucuri de fructe, cu polen.

La noi, malaria a fost eliminată în 1961, dar declararea României printre țările care au eliminat malaria a mai întârziat până în 1967. Toate cazurile pe care le-am înregistrat noi în ultimii ani, și am înregistrat în medie cam 10-12 cazuri pe an, au fost cazuri de malarie de import”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan.

Cum a fost eliminată malaria

Conf. univ. dr. Ion Ștefan a explicat că, în România, eliminarea malariei s-a realizat prin tratamentul tuturor cazurilor și prin utilizarea substanțelor antivectoriale.

Cum a fost eliminată? Prin medicație sau prin distrugerea tuturor vectorilor?

„Prin tratamentul tuturor cazurilor declarate, dar mai ales prin tratamentul antivectorial, prin utilizarea repelenților și a substanțelor împotriva țânțarilor. DDT-ul a fost folosit foarte mult în acea perioadă. Acum sunt și alte substanțe antivectoriale și mai performante, permetrina de exemplu”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan.

Riscul de reapariție nu poate fi exclus complet



Conf. univ. dr. Ion Ștefan a explicat că, deși malaria nu mai există în România, riscul de reapariție nu poate fi exclus complet.

Dacă țânțari avem, cazuri de import sunt, nu ar fi un pericol să revină această amenințare?

„Noi avem totuși o climă temperată. Noi am întrerupt lanțul de transmitere vectorială, dar potențial riscul există și planează și asupra României. Am văzut că au fost câteva cazuri autohtone declarate în Grecia în ultimii ani. Acolo e puțin mai cald și sunt condiții propice dezvoltării vectorilor”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan la emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

