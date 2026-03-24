Subcategorii în Sanatate

DCNews Sanatate Blocajul din Ormuz ar putea seca stocurile de medicamente? Anunț privind România
Data actualizării: 20:06 24 Mar 2026 | Data publicării: 20:04 24 Mar 2026

Blocajul din Ormuz ar putea seca stocurile de medicamente? Anunț privind România
Autor: Anca Murgoci

medicamente Imagine cu medicamente. Sursa foto: Freepik

S-a speculat că blocajul din Strâmtoarea Ormuz amenință lanțul de aprovizionare cu medicamente uzuale, iar stocurile din SUA, dar și din întreaga lume, ar putea fi insuficiente în cazul unui conflict prelungit.

Aproximativ 47% din medicamentele uzuale consumate în SUA provin din India, spune Rohit Tripathi, vicepreședinte la RELEX Solutions, companie finlandeză de software pentru planificarea lanțurilor de aprovizionare. La rândul său, India depinde de Strâmtoarea Ormuz pentru circa 40% din importurile de petrol. Ingrediente chimice esențiale pentru medicamentele indiene tranzitează adesea hub-uri logistice din Golf. Substanțele produse în China sunt consolidate în Dubai sau alte locații din Emiratele Arabe Unite înainte de a fi trimise către producătorii indieni. 

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a spus că în ceea ce privește România nu putem vorbi despre o criză. Chiar și așa, s-a decis constituirea la nivelul Ministerului Sǎnǎtǎții a unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România.

„În contextul internațional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu și de presiuni reale asupra economiei, am decis constituirea la nivelul Ministerului Sǎnǎtǎții a unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România. Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață și evoluțiile externe. Experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă – în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului.

Acest grup va funcționa cu monitorizare zilnică a stocurilor și a consumului de medicamente, cu atenție specială pe produsele cu risc de discontinuitate. În paralel, urmărim evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilități. Acest grup tehnic funcționează pe baza unei abordări coordonate și are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor și intervenția timpurie, nu reacția întârziată.

  Principalele direcții de acțiune:


• monitorizarea permanentă a stocurilor de medicamente, în special a celor expuse riscului de discontinuitate;


• colectarea și centralizarea datelor privind consumul și disponibilitatea, cu identificarea timpurie a vulnerabilităților;


• propunerea de măsuri concrete pentru asigurarea continuității aprovizionării, inclusiv redistribuirea medicamentelor unde este necesar;


• identificarea de canale alternative de aprovizionare, conform cadrului legal;


• coordonarea permanentă cu instituțiile relevante și operatorii din piață;


• comunicarea către profesioniștii din sănătate privind alternative terapeutice, acolo unde situația o impune;


• semnalarea rapidă a oricăror situații critice care necesită intervenție imediată.


Este o decizie de responsabilitate. Facem ceea ce trebuie, la timp, pentru ca sistemul de sănătate să rămână stabil, iar pacienții să aibă în continuare acces la tratamentele de care au nevoie. Încrederea ne face bine”, a zis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25:Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani 

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Momentul impresionant în care Israelul distruge sedii ale Hezbollah în Beirut / video
Publicat acum 17 minute
Cum de mai cred românii în mailurile nigeriene? Explicația este că nu au văzut filmul lui Dan Chișu
Publicat acum 21 minute
Iranul rămâne o nucă tare pentru Trump și acuză SUA de „înșelătorie“
Publicat acum 34 minute
Câtă mișcare este sigură în timpul sarcinii? Noile studii oferă răspunsuri
Publicat acum 38 minute
Blocajul din Ormuz ar putea seca stocurile de medicamente? Anunț privind România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 48 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 11 ore si 58 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25. Pakistanul se oferă să medieze între SUA și Iran, dar Teheranul respinge dialogul
Publicat acum 9 ore si 25 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 10 ore si 57 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 12 ore si 30 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
