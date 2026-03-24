Blocajul din Ormuz ar putea seca stocurile de medicamente? Anunț privind România

Aproximativ 47% din medicamentele uzuale consumate în SUA provin din India, spune Rohit Tripathi, vicepreședinte la RELEX Solutions, companie finlandeză de software pentru planificarea lanțurilor de aprovizionare. La rândul său, India depinde de Strâmtoarea Ormuz pentru circa 40% din importurile de petrol. Ingrediente chimice esențiale pentru medicamentele indiene tranzitează adesea hub-uri logistice din Golf. Substanțele produse în China sunt consolidate în Dubai sau alte locații din Emiratele Arabe Unite înainte de a fi trimise către producătorii indieni.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a spus că în ceea ce privește România nu putem vorbi despre o criză. Chiar și așa, s-a decis constituirea la nivelul Ministerului Sǎnǎtǎții a unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România.

„În contextul internațional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu și de presiuni reale asupra economiei, am decis constituirea la nivelul Ministerului Sǎnǎtǎții a unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România. Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață și evoluțiile externe. Experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă – în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului.

Acest grup va funcționa cu monitorizare zilnică a stocurilor și a consumului de medicamente, cu atenție specială pe produsele cu risc de discontinuitate. În paralel, urmărim evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilități. Acest grup tehnic funcționează pe baza unei abordări coordonate și are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor și intervenția timpurie, nu reacția întârziată.

Principalele direcții de acțiune:



• monitorizarea permanentă a stocurilor de medicamente, în special a celor expuse riscului de discontinuitate;



• colectarea și centralizarea datelor privind consumul și disponibilitatea, cu identificarea timpurie a vulnerabilităților;



• propunerea de măsuri concrete pentru asigurarea continuității aprovizionării, inclusiv redistribuirea medicamentelor unde este necesar;



• identificarea de canale alternative de aprovizionare, conform cadrului legal;



• coordonarea permanentă cu instituțiile relevante și operatorii din piață;



• comunicarea către profesioniștii din sănătate privind alternative terapeutice, acolo unde situația o impune;



• semnalarea rapidă a oricăror situații critice care necesită intervenție imediată.



Este o decizie de responsabilitate. Facem ceea ce trebuie, la timp, pentru ca sistemul de sănătate să rămână stabil, iar pacienții să aibă în continuare acces la tratamentele de care au nevoie. Încrederea ne face bine”, a zis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

