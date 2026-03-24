DCNews Stiri Modi și Trump au discutat despre criza din Orientul Mijlociu și importanța Strâmtorii Ormuz
Data publicării: 17:25 24 Mar 2026

Modi și Trump au discutat despre criza din Orientul Mijlociu și importanța Strâmtorii Ormuz
Autor: Dana Mihai

Președintele american Donald Trump. In spatele sau este drapelul american Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Modi și Trump au discutat telefonic despre situația din Orientul Mijlociu și menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz.

Prim-ministrul indian Narendra Modi şi preşedintele american Donald Trump au avut marţi o discuţie telefonică cu privire la situaţia din Orientul Mijlociu, inclusiv importanţa de a menţine deschisă Strâmtoarea Ormuz, au indicat ambasadorul SUA în India, Sergio Gor, şi premierul indian în postări separate pe platforma X, transmite Reuters.

Prima convorbire după atacurile asupra Iranului

Acesta a fost prima convorbire între cei doi lideri de când Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri coordonate împotriva Iranului pe 28 februarie.

'India sprijină dezescaladarea şi restabilirea păcii în cel mai scurt timp. Asigurarea faptului că Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă, sigură şi accesibilă este esenţială pentru întreaga lume', a declarat Modi în postarea sa.

Conflictul a perturbat sectoare întregi, de la transportul aerian la transportul maritim şi aprovizionarea cu gaze, inclusiv prin închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz, care serveşte drept cale de trecere pentru 40% din importurile de ţiţei ale Indiei.

India, sub presiune dar cu rezerve solide

Modi a declarat luni în parlament că această criză a declanşat provocări fără precedent pentru India, dar că fundamentele economiei indiene sunt solide şi ţara dispune de rezerve suficiente de petrol, îngrăşăminte şi cărbune pentru a face faţă perturbărilor comerciale şi energetice.

Un oficial al Casei Albe a confirmat convorbirea dintre Trump şi Modi, dar nu a comentat cu privire la cele discutate.

