Pacienții ar putea primi diagnosticul de la distanță. Ministerul Sănătății schimbă regulile telemedicinei
Data actualizării: 16:52 27 Mar 2026 | Data publicării: 16:41 27 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Diagnosticul medical ar putea fi realizat mai rapid și fără deplasări, după ce Ministerul Sănătății propune reglementarea teleradiologiei și interpretării la distanță a investigațiilor imagistice.n

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-un mesaj public, lansarea în transparență decizională a unui ordin de ministru care vizează schimbări majore în telemedicină și teleradiologie. Măsura ar permite medicilor să interpreteze investigații imagistice de la distanță, fără a mai fi condiționați de locație.

Diagnosticul nu mai depinde de orașul în care se află pacientul

Potrivit oficialului, noul cadru legislativ va elimina una dintre principalele probleme din sistem: lipsa accesului rapid la interpretarea analizelor, chiar și acolo unde există aparatură performantă.

„Interpretarea nu mai este limitată de locație, ci se bazează pe expertiza medicului. Radiologia devine astfel un serviciu conectat, modern, care poate răspunde mai rapid nevoilor pacienților.

Altfel spus, aducem diagnosticul mai aproape de oameni. Pentru că în multe unități medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat. Iar rezultatul îl știm: întârzieri, liste de așteptare, pacienți nevoiți să meargă în alte orașe”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ce schimbări aduce noul ordin

Conform propunerii, sistemul de sănătate ar urma să beneficieze de mai multe îmbunătățiri concrete:

  • utilizarea teleradiologiei la scară largă
  • reducerea timpului de interpretare a investigațiilor
  • creșterea accesului la diagnostic în zonele slab deservite
  • folosirea mai eficientă a echipamentelor existente
  • integrarea serviciilor medicale într-un sistem digital conectat

„Aceste modificări dezvoltă telemedicina și teleradiologia în România, ca parte a unui sistem de sănătate modern”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Siguranța datelor și calitatea actului medical, prioritare

Alexandru Rogobete mai subliniază că, în ciuda digitalizării accelerate, standardele medicale nu vor fi compromise. Diagnosticul trebuie să rămână la același nivel de acuratețe, iar protocoalele clinice vor rămâne obligatorii.

„Foarte important: calitatea actului medical rămâne prioritară. Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale.

Direcția este clară: un sistem de sănătate conectat, în care pacientul primește răspuns mai rapid, aproape de casă.

Digitalizarea în sănătate înseamnă timp câștigat pentru medici și acces mai bun pentru oameni”, a încheiat Ministrul Sănătății. 

