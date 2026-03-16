Centru dedicat tinerilor cu adicții, inaugurat în Capitală. Ministrul Rogobete anunță un program național de combatere a dependențelor

CREAATiV – Centrul de Recuperare, Educație și Tratament al Toxicodependențelor pentru tineri „Sf. Stelian” din București este un proiect realizat de Asociația Zi de BINE, coordonată de Melania Medeleanu, împreună cu echipa medicală a centrului, la evenimentul de inaugurare participând și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Capacitate anuală de până la 100 de pacienți

Centrul este găzduit pe un etaj întreg al Centrului „Sf. Stelian”, spațiu transformat și modernizat de Asociația Zi de BINE. Acesta are o capacitate anuală de aproximativ 50 de pacienți, cu posibilitatea de extindere până la 100.

Programul acordă o importanță specială ergoterapiei, o formă de intervenție terapeutică în care lucrul manual și activitatea creativă devin instrumente de recuperare psihică.

CREAATiV funcționează pe un model terapeutic integrat, în care intervenția medicală este completată de sprijin psihologic și de activități terapeutice care susțin recuperarea și reintegrarea tinerilor afectați de adicții.

„Binele nu apare singur. Apare atunci când oamenii aleg să lucreze împreună. Felicit echipa unității sanitare și pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui centru. Este rezultatul unei colaborări reale între sistemul public de sănătate și organizațiile care aleg să se implice direct acolo unde există probleme dificile.

Mulțumesc Asociației Zi de BINE pentru implicarea directă în acest proiect și doamnei Mirabela Grădinaru pentru consecvența cu care susține inițiative dedicate unor probleme reale ale societății. Astfel de parteneriate arată că, atunci când organizațiile și instituțiile publice lucrează împreună, lucrurile pot evolua mai repede”, a transmis ministrul Rogobete, luni, într-o postare pe rețelele de socializare.

Ministerul Sănătății pregătește un program național dedicat adicțiilor

Oficialul a mai anunțat că va fi constituit un grup de lucru care va elabora un program național dedicat adicțiilor, similar celor dezvoltate deja pentru alte domenii prioritare din sistemul de sănătate, după mult în timp în care zona adicțiilor a fost „lăsată în urmă”: „Recuperăm acum acest decalaj. Răspunsul nostru trebuie să fie construit pe două direcții esențiale: tratament și prevenție. Iar pentru asta avem nevoie de parteneriate reale și de oameni care aleg să se implice”, a mai spus ministrul Rogobete.