DCNews Politica Personalități politice Corneliu Ștefan: PSD trebuie să rămână partidul responsabilității
Data publicării: 10:28 30 Mar 2026

Corneliu Ștefan: PSD trebuie să rămână partidul responsabilității
Autor: Crişan Andreescu

Stefan

La întâlnirea regională a organizațiilor PSD din regiunea Sud-Est s-a hotărât ca decizia de a rămâne la guvernare să fie luată cu gândul la oameni, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița.

"Mesajul transmis la Dâmbovița, în cadrul reuniunii cu organizațiile social-democrate din regiunea Sud-Muntenia, a fost reconfirmat și la Brăila. Este un semnal clar că se impune o decizie fermă, în interesul românilor.

Oamenii nu mai acceptă măsuri care le afectează nivelul de trai, tăieri „puțin câte puțin”, fără viziune și fără respect față de munca lor. Așteaptă seriozitate, echilibru și soluții care să aducă siguranță și dezvoltare.

PSD trebuie să rămână partidul responsabilității, care pune pe primul loc așteptările românilor.

Iar în acest context, un lucru e clar: decizia pe care o vom lua pe 20 aprilie - atunci când PSD va hotărî dacă rămâne sau nu la guvernare cu actualul premier - va fi luată cu gândul la oameni și la viitorul României:, a declarat liderul PSD Dâmbovița.

Corneliu Ștefan: PSD să rămână o voce puternică în marile decizii politice

