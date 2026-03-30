Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
DCNews Politica Personalități politice Ilie Bolojan: Miniștrii PSD sunt puși în situații jenante. Sunt împinși de partid să spună tot felul de lucruri
Data actualizării: 19:53 30 Mar 2026 | Data publicării: 19:52 30 Mar 2026

Ilie Bolojan: Miniștrii PSD sunt puși în situații jenante. Sunt împinși de partid să spună tot felul de lucruri
Autor: Roxana Neagu

grindeanu bolojan Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan nu dă un răspuns direct despre Sorin Grindeanu, dar afirmă că PSD își pune propriii miniștri în situații jenante.

Ilie Bolojan a fost întrebat, la Digi24, dacă-l vede potrivit pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, în funcția de premier al României. Acesta nu a dat un răspuns, susținând că nu face aprecieri, dar a lăsat loc de câteva interpretări. 

”Asta - cum să vă spun - nu mă apuc să dau note, nici să fac estimări legat de calitățile unuia sau altuia. Dar, discutând cât se poate de cinstit, când a fost o situație dificilă, în vara anului trecut, știind ce trebuie făcut, mi-am asumat această răspundere. Fiecare om politic răspunde pentru ceea ce face. Dar nu mă apuc să fac caracterizări nici despre dl. Sorin Grindeanu, dacă ar fi bun într-o funcție sau alta, nici despre alți lideri. (...) Rotativa face parte din protocolul coaliției de guvernare, iar PSD va propune premierul, dar nu mă apuc să fac analize de etapă” a răspuns premierul Ilie Bolojan. 

De ce spune Ilie Bolojan că PSD își pune miniștrii în situații jenante

Prim-ministrul a afirmat că are o colaborare bună cu toate partidele din Guvern, adăugând că miniștrii PSD sunt puși în situații jenante de către partid. ”În această perioadă, am căutat să lucrez corect cu miniștrii. Eu sunt obișnuit, din administrație, să lucrez cu echipele pe care le-am format sau care mi-au fost date, pentru  a rezolva problemele. De foarte multe ori, miniștrii PSD sunt puși într-o situație uneori jenantă, fiind împinși de partid să acționeze într-o formă de comunicare care nu respectă regulile guvernamentale ale bunei cuviințe și se hazardează să anunțe tot felul de lucruri care nu au acoperire bugetară sau nu sunt dublate de un acord pe care trebuie să-l primească de la ceilalți co-responsabili într-o problemă sau alta. Dar pot să înțeleg aceste lucruri” a mai spus premierul. 

Unii se confruntă cu problemele, alții își găsesc teme politice” a mai spus Ilie Bolojan, făcând aluzie la președintele PSD. 

