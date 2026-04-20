Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.3341
 
DCNews Politica Apare un nou partid sau se reformează PNL?! Culise din interiorul partidului
Data actualizării: 20:04 20 Apr 2026 | Data publicării: 18:03 20 Apr 2026

EXCLUSIV Apare un nou partid sau se reformează PNL?! Culise din interiorul partidului
Autor: Anca Murgoci

Marian Petrache, lider PNL, a spus ce va face de acum încolo. Apare un nou partid pe scena politică?

Sau se reformează PNL?

„Domnule președinte Marian Petrache, vreau să vă întreb: Dumneavoastră ce vreți să faceți de acum încolo?”, l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Marian Petrache la DC News.

„O întrebare delicată. Știți că am trecut printr-un moment mai dificil cu sănătatea. Mulțumesc lui Dumnezeu, l-am depășit. Au trecut deja doi ani de când am depășit această etapă, iar din ce în ce mai mulți oameni mă întreabă ce am de gând să fac.

Dacă este un proiect în care să mă simt părtaș, voi participa. Nu am nevoie de nicio funcție: nici de prefect, nici de președinte, nici de secretar de stat sau ministru. Nu mă interesează acestea. Dar un proiect, da.

Tuturor oamenilor cu care mă întâlnesc și vorbesc le spun același lucru: Dacă oamenii care au capacitate, în sensul în care finanțele le permit să gândească la ce se va întâmpla peste doi, trei sau cinci ani, vor deveni activi în politica românească (nu neapărat înscriindu-se în partide, ci manifestându-și viziunea), atunci poate voi face un pas. Dacă nu, n-am de ce”, a zis Marian Petrache la DC News.

„Deci, oamenii care au timp să mediteze la ce se întâmplă în țara asta nu mai trebuie să stea în expectativă. Dacă simt că se întâmplă acest lucru, atunci voi face din nou pasul spre politică. Dacă nu...”, a zis Marian Petrache.

Bogdan Chirieac a continuat: „Vorbiți despre acest partid despre care spuneți că e momentul să se nască, acest nou partid?”

„Sau de PNL. Eu iubesc PNL-ul. Am și acum legitimația făcută, am realizat niște legitimații speciale de prin 2012. PNL-ul mi-a dat posibilitatea să-mi măsor limitele. Să mă judece cei care au lucrat cu mine și cei pentru care am lucrat. Îmi cunosc situația în cunoștință de cauză. Eu nu mă pronunț dacă am făcut ceva bine sau am făcut ceva rău”, a zis Marian Petrache.

Continuarea, după minutul 41:

