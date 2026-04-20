Stiri Guvernul nu mai poate funcționa chiar dacă se împacă mâine. Culise din PNL. "Pensiile, ajutoarele sociale vor fi tăiate"
Data actualizării: 15:00 20 Apr 2026 | Data publicării: 14:49 20 Apr 2026

EXCLUSIV Guvernul nu mai poate funcționa chiar dacă se împacă mâine. Culise din PNL. ”Pensiile, ajutoarele sociale vor fi tăiate”
Autor: Tiberiu Vasile

Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac Liderii partidelor de guvernământ la Palatul Parlamentului. Sursa Foto: Agerpres

Guvernul riscă să devină nefuncțional din cauza conflictelor interne și a presiunilor economice, iar tăierile de pensii și ajutoare sociale ar putea deveni inevitabile.

Marian Petrache, lider PNL, a fost invitatul jurnalistului Bogdan Chirieac, la interviurile DC NEWS, într-o zi decisivă pentru soarta Coaliției. Emisiunea poate fi urmărită pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât și pe YouTube. Partidul Social Democrat va decide, prin vot, dacă îşi menţine sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, consultarea internă urmând să aibă loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00. 

În acest context tensionat, liderul liberal a vorbit deschis despre blocajele majore din interiorul Guvernului, susținând că actuala formulă de putere nu mai poate funcționa, nici măcar în ipoteza unei reconcilieri rapide între partenerii de coaliție. Potrivit acestuia, conflictul dintre actorii politici a atins un nivel care face imposibilă guvernarea eficientă.

"Va fi imposibil de funcționat și de aici încolo"

"Eu vreau să vă propun astăzi o abordare diferită față de ceea ce am văzut în dezbaterile televizate. Din punctul meu de vedere, ne aflăm astăzi în fața unui conflict major de interese. O să-l definesc. Este un conflict major care a făcut imposibilă guvernarea acestui guvern și va fi imposibil de funcționat și de aici încolo, chiar dacă mâine ajung la un consens, chiar dacă se împacă, vă garantez că nu vor reuși să facă nimic. Nu vor reuși să facă nimic din cauza acestui conflict major de interese. Hai să vedem contextul în care a apărut acest guvern. Avem o datorie publică care depășește 50-52% din PIB. Unii spun că este chiar spre 60%, deci mai avem o marjă de 5-10 procente cel mult. Dacă depășim 65%, suntem gata, suntem în faliment. Doar anul trecut, numai dobânda la credite a atins 12 miliarde de euro sau 60 de miliarde de lei. Este suma pe care a cerut-o PSD pentru ajutoare. Am dat numai dobândă.

"Vor fi afectate ajutoarele sociale, pensiile, pur și simplu vor fi tăiate"

La acest fapt adăugați un deficit de 8, 9 sau 10%. Nici nu mai știm cât este, de fapt. Peste toate acestea, o inflație de 10% care, după părerea mea, va scoate în cel mai scurt timp oamenii în stradă. Nu o să mai aibă putere de cumpărare și va fi din ce în ce mai greu. Pe lângă asta, mai avem și un context politic, geopolitic, internațional cum n-am mai avut de la Al Doilea Război Mondial încoace. Economia României este dependentă de economia europeană și americană. Aceste economii sunt afectate de niște datorii suverane foarte mari, care ne vor influența pe noi foarte mult. Cu alte cuvinte, guvernul acesta nu se mai poate împrumuta prea mult pentru că nu mai are capacitatea să returneze nici măcar dobânzile. Vor fi afectate ajutoarele sociale, pensiile, pur și simplu vor fi tăiate. Să nu mai adăugăm că este posibil să se mărească TVA-ul din nou. Mai țineți minte declarația lui Băsescu, când spunea că „statul e un om gras care stă pe spatele privatului și cetățeanului și nimeni nu mai poate să-l ducă”. Din păcate, exact așa este. Motiv pentru care, urgent, trebuie făcută o reformă a statului și a administrației publice locale", a explicat Marian Petrache.

CITEȘTE ȘI: Președintele Nicușor Dan despre viitorul coaliției de guvernare: Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta
 

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

