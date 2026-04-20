Președintele Nicușor Dan despre viitorul coaliției de guvernare: Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta

PSD decide astăzi ce se întâmplă cu rolul său în Guvernul României, dacă-și retrage miniștrii din Executiv și, implicit, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații despre ce se întâmplă cu guvernarea, afirmând, în conferință de presă: ”Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta. Să nu anticipăm. Probabil că vom intra în turbulențe. În această ipoteză, vom avea una, două, trei, câte runde de consultări este nevoie pentru a găsi o soluție stabilă pentru România”.

Citește și: BREAKING NEWS Nicușor Dan refuză să spună dacă îl mai susține pe Bolojan: "Încerc să îmi păstrez rolul"

Pasul unu, pasul doi și pasul trei

”În acest moment, pe declarațiile publice, pozițiile sunt ireconciliabile. Pasul unu e ușor, pasul doi e mai greu. Înțelegem nemulțumirile, așteptările și de o parte și de alta, dar întrebarea este dacă vom reuși să armonizăm niște așteptări” a mai spus președintele. Ulterior, întrebat despre viitorii miniștri, președintele a afirmat: ”Noi n-am rezolvat pasul doi și mă întrebați despre pasu trei”, dând de înțeles că ”pasul unu” de deja decis, cel așa-numit ușor.

Citește și: EXCLUSIV Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”