€ 5.0989
|
$ 4.3341
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.3341
 
DCNews Politica Nicușor Dan refuză să spună dacă îl mai susține pe Bolojan: "Încerc să îmi păstrez rolul"
Data actualizării: 12:47 20 Apr 2026 | Data publicării: 12:29 20 Apr 2026

Nicușor Dan refuză să spună dacă îl mai susține pe Bolojan: "Încerc să îmi păstrez rolul"
Autor: Doinița Manic

imagine cu Nicusor Dan si Ilie Bolojan Imagine cu președintele Nicusor Dan si premierul Ilie Bolojan - Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan refuză să spună dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan.

Deși jurnaliștii au insitat cu întrebările pentru a afla dacă Nicușor Dan îl mai susține pe Ilie Bolojan, președintele României a evitat să răspundă direct. 

"Probabil că vom intra, așa cum am mai spus, în turbulențe. În această ipoteză, vom avea 1-2-3, câte runde de consultări sunt nevoie, pentru a găsi o soluție stabilă pentru România. Legat de întrebarea despre domnul Bolojan, cum am mai spus, există așteptări dintr-o parte sau alta, există o tensiune socială, eu încerc să îmi păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă pot adresa și unei părți din societate, și alteia", a declarat Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Grindeanu nu exclude o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Președintele PSD: Mai multe amănunte, diseară

Întrebat dacă va semna decretele în scenariul în care premierul Ilie Bolojan va propune miniștri tehnocrați, Nicușor Dan a spus: "Haideți să nu intrăm în scenarii. Toate lucrurile la timpul potrivit, să nu avansăm. Vom vedea ce se va întâmpla în seara asta și mâine vom decide în consecință".

Nicușor Dan: Acesta este un scenariu

"Ați spus în nenumărate rânduri că această Coaliție PSD-PNL-USR-UDMR este condamnată să guverneze împreună. Având în vedere situația, Ilie Bolojan este condamnat să își dea demisia?", a mai fost întrebat Nicușor Dan.

"Nu am spus niciodată asta. Am spus doar că trebuie să facem cu toții tot posibilul astfel încât ele să guverneze împreună", a răspuns Nicușor Dan.

”Luați în calcul să numiți un alt premier?” a mai fost întrebat președintele, care a răspuns: ”Acesta este un scenariu”.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin în contextul în care este o zi decisivă pentru viitorul Coaliției. Partidul Social Democrat va decide, prin vot, dacă îşi menţine sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă a PSD, denumită "Momentul Adevărului", va avea loc la Palatul Parlamentului, astăzi, de la ora 17:00, şi va implica aproximativ 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
