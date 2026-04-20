Grindeanu nu exclude o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Președintele PSD: Mai multe amănunte, diseară

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit online, luni dimineață, pentru a stabili formularea exactă a întrebării la care social-democraţii vor răspunde la consultarea internă, denumită "Momentul Adevărului", care va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00, şi va implica aproximativ 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional.

Ulterior, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că s-a decis ca social-democrații să răspundă la o singură întrebare, legată strict de susţinerea premierului Ilie Bolojan.

"Știți contextul, și economic, și social. E o întrebare pe care, așa cum am spus, am adoptat-o în Biroul Permanent Național, fără niciun vot împotrivă. Mai multe amănunte diseară", a declarat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Întrebat dacă miniștrii PSD au pregătite demisiile, Sorin Grindeanu a spus: "Înțeleg dorința dumneavoastră de a afla lucruri în plus, dar haideți să le parcugem pe fiecare dintre ele la momentul potrivit. În această dimineață am făcut o chestiune pur tehnică, așa cum am anunțat de atâta timp".

Va depune PSD moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan?

Atunci când a fost întrebat despre posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, Grindeanu nu a exclus un astfel de scenariu, ci a spus că va veni cu explicații atunci când se va ajunge într-un astfel de moment.

"Să ajungem... Ca de fiecare dată eu am dat explicațiile din timp. Vă promit că același lucru îl vom face și atunci când vom ajunge în acea etapă. Astăzi, acum, a fost o chestiune pur tehnică, așa cum am anunțat-o, pe care am depășit-o. După masă, la ora 17:00 veți vedea mai multe", a mai spus Grindeanu.