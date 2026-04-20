Marian Petrache, lider PNL, a declarat, la Interviurile DC News, alături de jurnalistul Bogdan Chirieac, că situația actualului Guvern este critică, în contextul în care Partidul Social Democrat ar urma să voteze retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, care a anunțat că nu își va da demisia.

Marian Petrache: ”Momentul actual va îngropa economia românească și pe noi”

”Ce se va întâmpla cu actualul Guvern? PSD e clar că votează retragerea sprijinului politic lui Bolojan, Bolojan a anunțat că nu demisionează”, a întrebat jurnalistul și analistul politic Bogdan Chirieac.

”Momentul actual va îngropa economia românească și pe noi, boală lungă, moarte sigură. Nu știu care sunt resorturile din spate, eu am spus doar care este conflictul ce face imposibil de funcționat acest guvern. Nu își vor tăia singuri crenguțele, nu sunt în stare. Cum să dea afară consilieri, cum să își dea nevasta afară? El e deputat și ea e ceva șef? Nu au cum să facă asta! Cum să facă din 3.000 de primării 2.300 de primării?”, a ridicat problema Marian Petrache.

Avantaj competitiv pierdut de România

”Avantajul competitiv pe care l-am avut după Revoluție, dat de o clasă muncitoare bine echipată profesional, motiv pentru care au venit Ford și Renault aici, acum nu îl mai avem, s-a dus. Nu mai avem nici meseriași, nici costuri ca în Asia, pentru că au crescut salariile”, a zis Marian Petrache.

”În domeniul privat, industria auto realizează 14% din PIB și nu s-au plâns de profesionalism. Este așa un biotop, ecosistem de companii care fac piese de schimb, componente etc” a declarat Bogdan Chirieac.

Riscurile dezvoltării pe orizontală

”Aceasta e dezvoltarea pe orizontală, dar dacă se oprește compania-mamă, toată dezvoltarea pe orizontală dispare”, a replicat Marian Petrache.

”Păi, vedem Renault, care ultimele două tipuri de automobile le produc una în Turcia, una în Maroc. A și motivat Renault de ce, pentru că s-au mărit taxele prea mult în România și are cea mai scumpă energie din Europa”, a spus Bogdan Chirieac.

Marian Petrache: ”Două variante pentru România, reformă sau taxe mai mari. Cheia este la președinte”

”Avem două variante, respectiv reforma statului, care să conducă la cheltuieli mult mai mici de adminstrare a statului și să elimine furtișagul, prin dispariția a numeroase centre de corupție sau mărirea taxelor și impozitelor. Însă împrumuturile, mărirea taxelor și impozitelor vor fi până la un punct. Împrumuturi nu vom mai putea accesa prea mult timp, pentru că nu mai are nimeni încredere în noi. A, ne-a salvat populația prin titlurile de stat FIDELIS. Au cumpărat românii titluri de stat, dar nu vor mai putea, pentru că nu vor mai avea bani de unde. S-a terminat și cu asta. Deci, suntem obligați să facem reformele, obligați. Cheia este la președinte”, a mai spus Marian Petrache, la Interviurile DC News.

