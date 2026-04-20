DCNews Politica Scenariu negru după gestul PSD. Marian Petrache: Va îngropa economia românească și pe noi
Data actualizării: 15:59 20 Apr 2026 | Data publicării: 15:48 20 Apr 2026

EXCLUSIV Scenariu negru după gestul PSD. Marian Petrache: Va îngropa economia românească și pe noi
Autor: Andrei Itu

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Marian Petrache, lider PNL, a avertizat, la Interviurile DC News, că situația Guvernului Bolojan este critică, dacă PSD îi va retrage sprijinul politic. Acest fapt ar putea coincide cu un moment ce va îngropa economia românească.

Marian Petrache, lider PNL, a declarat, la Interviurile DC News, alături de jurnalistul Bogdan Chirieac, că situația actualului Guvern este critică, în contextul în care Partidul Social Democrat ar urma să voteze retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, care a anunțat că nu își va da demisia.

Marian Petrache: ”Momentul actual va îngropa economia românească și pe noi”

”Ce se va întâmpla cu actualul Guvern? PSD e clar că votează retragerea sprijinului politic lui Bolojan, Bolojan a anunțat că nu demisionează”, a întrebat jurnalistul și analistul politic Bogdan Chirieac.

”Momentul actual va îngropa economia românească și pe noi, boală lungă, moarte sigură. Nu știu care sunt resorturile din spate, eu am spus doar care este conflictul ce face imposibil de funcționat acest guvern. Nu își vor tăia singuri crenguțele, nu sunt în stare. Cum să dea afară consilieri, cum să își dea nevasta afară? El e deputat și ea e ceva șef? Nu au cum să facă asta!  Cum să facă din 3.000 de primării 2.300 de primării?”, a ridicat problema Marian Petrache.

Avantaj competitiv pierdut de România

”Avantajul competitiv pe care l-am avut după Revoluție, dat de o clasă muncitoare bine echipată profesional, motiv pentru care au venit Ford și Renault aici, acum nu îl mai avem, s-a dus. Nu mai avem nici meseriași, nici costuri ca în Asia, pentru că au crescut salariile”, a zis Marian Petrache.

”În domeniul privat, industria auto realizează 14% din PIB și nu s-au plâns de profesionalism. Este așa un biotop, ecosistem de companii care fac piese de schimb, componente etc” a declarat Bogdan Chirieac.

Riscurile dezvoltării pe orizontală

”Aceasta e dezvoltarea pe orizontală, dar dacă se oprește compania-mamă, toată dezvoltarea pe orizontală dispare”, a replicat Marian Petrache.

”Păi, vedem Renault, care ultimele două tipuri de automobile le produc una în Turcia, una în Maroc. A și motivat Renault de ce, pentru că s-au mărit taxele prea mult în România și are cea mai scumpă energie din Europa”, a spus Bogdan Chirieac.

Marian Petrache: ”Două variante pentru România, reformă sau taxe mai mari. Cheia este la președinte”

”Avem două variante, respectiv reforma statului, care să conducă la cheltuieli mult mai mici de adminstrare a statului și să elimine furtișagul, prin dispariția a numeroase centre de corupție sau mărirea taxelor și impozitelor. Însă împrumuturile, mărirea taxelor și impozitelor vor fi până la un punct. Împrumuturi nu vom mai putea accesa prea mult timp, pentru că nu mai are nimeni încredere în noi. A, ne-a salvat populația prin titlurile de stat FIDELIS. Au cumpărat românii titluri de stat, dar nu vor mai putea, pentru că nu vor mai avea bani de unde. S-a terminat și cu asta. Deci, suntem obligați să facem reformele, obligați. Cheia este la președinte”, a mai spus Marian Petrache, la Interviurile DC News.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ce au descoperit cercetătorii după ce au convins 36.000 de persoane să renunțe la Facebook timp de șase săptămâni
Publicat acum 29 minute
Invitat surpriză la reuniunea PSD: Cine și-a făcut apariția în spatele sălii în timpul votului / foto în articol
Publicat acum 33 minute
Dezvăluiri din interiorul ședinței PSD. Bogdan Matei: Istoria ne-a arătat că deciziile se mai pot schimba
Publicat acum 42 minute
Grecia relaxează regulile de intrare pentru turiștii din afara UE. Decizia vine după haosul din aeroporturile europene și zborurile tot mai goale
Publicat acum 50 minute
Noi obligații fiscale la cumpărarea de bunuri. Fără certificat, tranzacția este nulă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 15 minute
Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare
Publicat acum 6 ore si 31 minute
Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”
Publicat acum 7 ore si 41 minute
Răsturnare de situație! Întrebarea care le va fi adresată liderilor social-democrați în ședința PSD
Publicat acum 3 ore si 6 minute
Guvernul nu mai poate funcționa chiar dacă se împacă mâine. Culise din PNL. ”Pensiile, ajutoarele sociale vor fi tăiate”
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Președintele Nicușor Dan despre viitorul coaliției de guvernare: Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
