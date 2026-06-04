USR anunţă că va discuta cu Eugen Tomac "din respect pentru preşedinte"

"Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil.

USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă.

Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă.

România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică.

Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară", a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Eugen Tomac a anunţat un Guvern tehnic

"Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice democratice şi pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetăţenilor României.

Înţeleg mizele politice, sunt legitime şi fireşti într-un stat democratic, dar ştiu că România are nevoie acum de proiecte naţionale duse până la capăt şi obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialişti, un Guvern tehnic, nu unul politic", a declarat Eugen Tomac.