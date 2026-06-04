€ 5.2581
|
$ 4.5223
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2581
|
$ 4.5223
 
DCNews Politica USR anunţă că va discuta cu Eugen Tomac "din respect pentru preşedinte"

USR anunţă că va discuta cu Eugen Tomac "din respect pentru preşedinte"

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
frtiz dupa consultarile de la cotroceni Captură video - Facebook USR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

USR, prin vocea preşedintelui Dominic Fritz, a anunţat că va discuta cu Eugen Tomac, premierul desemnat de preşedintele Nicuşor Dan.

"Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil.

USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă.

Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă.

România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică.

Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară", a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Eugen Tomac a anunţat un Guvern tehnic 

"Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice democratice şi pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetăţenilor României.

Înţeleg mizele politice, sunt legitime şi fireşti într-un stat democratic, dar ştiu că România are nevoie acum de proiecte naţionale duse până la capăt şi obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialişti, un Guvern tehnic, nu unul politic", a declarat Eugen Tomac. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dominic fritz
usr
eugen tomac
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Eugen Tomac, desemnat premier. Nicuşor Dan devine preşedinte jucător, spune Bogdan Chirieac
Publicat acum 20 minute
Credite cu dobânzi mici pentru locuințe. Georgiana Teodorescu (ECR), propunere pentru Statul Român / video
Publicat acum 35 minute
USR anunţă că va discuta cu Eugen Tomac "din respect pentru preşedinte"
Publicat acum 38 minute
PSD, prima reacţie după ce Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac prim-ministru
Publicat acum 43 minute
Digi primește 196.000.000 Euro. SRI: Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim- Ministrului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan
Publicat acum 4 ore si 40 minute
Eugen Tomac, desemnat premier. Nicușor Dan: Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție e un premier independent / live text
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Scandal ca la ușa cortului într-un restaurant din Capitală. Andreea Bostanica și surorile Beregoi s-au luat la bătaie - VIDEO
Publicat acum 10 ore si 44 minute
DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Horoscop 4 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close