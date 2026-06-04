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DCNews Politica Eugen Tomac, premier desemnat. Kelemen Hunor spune ce poate face guvernarea dificilă

Eugen Tomac, premier desemnat. Kelemen Hunor spune ce poate face guvernarea dificilă

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
presedintele udmr kelemen hunor Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres
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Kelemen Hunor l-a avertizat pe Eugen Tomac, premierul desemnat, despre lucrul care îi poate face guvernarea foarte dificilă.

"Am luat act de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru formarea guvernului.

Așteptăm să vedem care este programul de guvernare, cine sunt miniștrii propuși și care sunt intențiile premierului desemnat. După aceste discuții vom lua o decizie privind susținerea învestirii guvernului.

Considerăm în continuare că nu este o soluție bună ca președintele să încerce, într-o primă etapă, formarea unui guvern tehnocrat, mai ales în jurul unei persoane care nu dispune de o susținere parlamentară.

Un guvern poate să-și pună în aplicare programul doar dacă are în spate majoritatea necesară. În caz contrar, pentru fiecare proiect și pentru fiecare decizie trebuie căutată o majoritate, iar acest lucru poate face guvernarea foarte dificilă.

România are nevoie de stabilitate, de o majoritate parlamentară solidă și de o guvernare predictibilă. În zilele următoare vom vedea ce soluții propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă țara și dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcționa pe termen mai lung", a transmis Kelemen Hunor pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac, europarlamentar, preşedinte PMP şi consilier onorific la Palatul Cotroceni, pentru a forma noul Guvern. 

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