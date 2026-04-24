"Și dacă îmi mai permiteți o întrebare, apropo de poziția Ungariei care s-a schimbat, cum comentați dumneavoastră afirmația premierului polonez, Donald Tusk, care a spus că e prima dată când nu mai sunt ruși în sală?", l-a întrebat Florin Răvdan, trimisul special al DC News în Cipru, pe șeful statului.

"N-am auzit declarația asta, dar, în fine, e o persoană cu simțul umorului", a răspuns râzând președintele Nicușor Dan.

Premierul polonez Donald Tusk spusese chiar și că se simte ușurat că nu mai sunt ruși în sală.

"Reuniunea Consiliului European. Pentru prima dată după ani de zile nu sunt ruși în sală. O ușurare imensă", s scris Donald Tusk pe pagina sa de X.