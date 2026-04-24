DCNews Politica Nicușor Dan, amuzat de o întrebare dată de trimisul special al DC News în Cipru: "E o persoană cu simțul umorului"
Data publicării: 19:42 24 Apr 2026

EXCLUSIV Nicușor Dan, amuzat de o întrebare dată de trimisul special al DC News în Cipru: "E o persoană cu simțul umorului"
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele nicusor dan in Cipru Președintele României Nicușor Dan, se află în Cipru: Foto: Captură video

Președintele României, Nicușor Dan, a fost amuzat de o întrebare dată de trimisul special al DC News în Cipru, Florin Răvdan.

Florin Răvdan, trimisul special al DC News în Cipru, l-a întrebat pe Nicușor Dan ce părere are despre declarația premierului polonez, Donald Tusk, care a subliniat, pe pagina sa de X, că e pentru prima dată când nu mai sunt ruși în sală, făcând referire la reuniunea informală a Consiliului European.

"Și dacă îmi mai permiteți o întrebare, apropo de poziția Ungariei care s-a schimbat, cum comentați dumneavoastră afirmația premierului polonez, Donald Tusk, care a spus că e prima dată când nu mai sunt ruși în sală?", l-a întrebat Florin Răvdan, trimisul special al DC News în Cipru, pe șeful statului.

"N-am auzit declarația asta, dar, în fine, e o persoană cu simțul umorului", a răspuns râzând președintele Nicușor Dan.

Declarația premierului polonez Donald Tusk

Premierul polonez Donald Tusk spusese chiar și că se simte ușurat că nu mai sunt ruși în sală.

"Reuniunea Consiliului European. Pentru prima dată după ani de zile nu sunt ruși în sală. O ușurare imensă", s scris Donald Tusk pe pagina sa de X.

