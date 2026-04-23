DCNews Politica Diana Șoșoacă, lăsată fără imunitate în Parlamentul European. Eurodeputata, acces de furie în online: Fătălăilor!
Data actualizării: 15:19 23 Apr 2026 | Data publicării: 15:18 23 Apr 2026

Diana Șoșoacă, lăsată fără imunitate în Parlamentul European. Eurodeputata, acces de furie în online: Fătălăilor!
Autor: Doinița Manic

imagine cu diana șoșoacă Comisia JURI a votat în unanimitate pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate în Parlamentul European. Decizia a fost luată de Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI).

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat joi, 21 aprilie, pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă, scrie Antena 3.

Decizia vine în contextul unei solicitări formulate de Parchetul General din România, care a inițiat anul trecut o acțiune penală împotriva acesteia.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, se precizează într-un comunicat al Parchetului General.

Raportul pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a fost votat cu 17 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. 

Ce acuzații i se aduc Dianei Șoșoacă

Parchetul General al României a acuzat-o pe Diana Șoșoacă de 11 infracțiuni:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
  • 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; 
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
  • ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal.

Decizia Comisiei de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) urmează să fie supusă votului final în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare.

Reacția Dianei Șoșoacă

Diana Șoșoacă a venit cu o reacție, lansând acuzații grave, în stilul ei caracteristic.

"Cât de frică le este sistemelor român și european de Diana Ivanovici-Șoșoacă! Și au toate motivele! M-ați martirizat, fătălăilor! 1 milion de bărbați nu au curajul meu și puterea mea de luptă! V-ați semnat condamnarea! Tic-Tac!", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.

Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
De ce apare frica de tehnologie după 67 de ani, chiar și la persoane care au fost curajoase toată viața?
Publicat acum 49 minute
Furnizarea apei calde va fi sistată în Capitală: Care sunt zonele afectate
Publicat acum 49 minute
Cum îți găsești mai repede un loc de muncă: aceste programe îți oferă experiență și salariu
Publicat acum 53 minute
Ruperea Coaliției schimbă jocul politic. Remus Ștefureac prezice o reconfigurare a intenției de vot
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Țara din UE care ar putea raţionaliza carburanţii dacă impactul războiului din Iran se prelungeşte
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 12 minute
Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat
Publicat acum 1 ora si 54 minute
POT s-a desființat astăzi. Se negociază Puterea vot cu vot! Bogdan Chirieac îl laudă pe Nicușor Dan: Omul ăsta chiar calcă a președinte!
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”
Publicat acum 3 ore si 59 minute
Bogdan Chirieac, întrebare-cheie pentru Ilie Bolojan, care a spus că rămâne la Guvern ”să termine ce mai are de făcut”
Publicat acum 9 ore si 45 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
