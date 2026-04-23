Diana Șoșoacă, lăsată fără imunitate în Parlamentul European. Eurodeputata, acces de furie în online: Fătălăilor!

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat joi, 21 aprilie, pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă, scrie Antena 3.

Decizia vine în contextul unei solicitări formulate de Parchetul General din România, care a inițiat anul trecut o acțiune penală împotriva acesteia.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, se precizează într-un comunicat al Parchetului General.

Raportul pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a fost votat cu 17 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă.

Ce acuzații i se aduc Dianei Șoșoacă

Parchetul General al României a acuzat-o pe Diana Șoșoacă de 11 infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal.

Decizia Comisiei de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) urmează să fie supusă votului final în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare.

Reacția Dianei Șoșoacă

Diana Șoșoacă a venit cu o reacție, lansând acuzații grave, în stilul ei caracteristic.

"Cât de frică le este sistemelor român și european de Diana Ivanovici-Șoșoacă! Și au toate motivele! M-ați martirizat, fătălăilor! 1 milion de bărbați nu au curajul meu și puterea mea de luptă! V-ați semnat condamnarea! Tic-Tac!", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.