Diana Șoșoacă, lăsată fără imunitate în Parlamentul European. Eurodeputata, acces de furie în online: Fătălăilor!

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat joi, 21 aprilie, pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă, scrie Antena 3.
Decizia vine în contextul unei solicitări formulate de Parchetul General din România, care a inițiat anul trecut o acțiune penală împotriva acesteia.
„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, se precizează într-un comunicat al Parchetului General.
Raportul pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a fost votat cu 17 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă.
Parchetul General al României a acuzat-o pe Diana Șoșoacă de 11 infracțiuni:
Decizia Comisiei de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) urmează să fie supusă votului final în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare.
Diana Șoșoacă a venit cu o reacție, lansând acuzații grave, în stilul ei caracteristic.
"Cât de frică le este sistemelor român și european de Diana Ivanovici-Șoșoacă! Și au toate motivele! M-ați martirizat, fătălăilor! 1 milion de bărbați nu au curajul meu și puterea mea de luptă! V-ați semnat condamnarea! Tic-Tac!", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.
de Anca Murgoci
