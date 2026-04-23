Radu Miruță, ministrul Apărării, susținut de USR, a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă” despre culisele coaliției de guvernare.

Momentul din care USR nu mai stă la masă cu PSD

„Fiecare dintre partide are niște condiții, iar pe condițiile de acum, pare o imposibilitate. USR a spus că dacă PSD depune o moțiune de cenzură pe care o trece cu AUR, nu mai stă la masă cu PSD, că n-are nicio continuitate. PSD spune că ar rămâne în coaliție, dar îi cere PNL-ului să-și schimbe propunerea pentru premier. PNL spune: 'Ai pornit un scandal, nu e rezonabil să-mi ceri pe cine să desemnez, drept pentru care nu mai stăm la masă'.

Și atunci, sunt trei entități - mă rog, și UDMR, dar care n-a pus deocamdată condiții-, care fac acest cuplaj pentru a se face un dreptunghi uniform să nu se poată realiza.

E o chestiune de timp până când românii vor resimți criza din Guvern

Convingerea mea e că, în aceste zile, e și o presiune publică. Dincolo de calculele fiecărui partid, începe să usture presiunea din partea celor care dau voturi partidelor. Pe oameni îi interesează mai puțin care-cum vă înțelegeți pe acolo. 'Cu ce mă aleg eu ca cetățean din scandalul ăsta?!' Și încep să pierd, real încep să pierd. Până ca omul să simtă pierderea asta, mai e o fereastră de timp: creșterea dobânzilor, blocajul unor activități din Guvern se vede birocratic, dar valul ăsta nu ajunge la pielea cetățeanului. E o chestiune de timp până traversează. E o placă de presiune care, sigur, apasă. Și trebuie să plesnească undeva. Este și domnul președinte căruia nu îi este, cu siguranță, indiferent că în Guvern a apărut o criză”, a declarat, în exclusivitate pentru DCNews, Radu Miruță, ministrul Apărării.

Pentru a continua, PSD să vină cu propuneri

Radu Miruță a mai punctat că PSD, ca partid politic care a decis să îi retragă premierului Ilie Bolojan sprijinul în Guvern, trebuie să vină cu o propunere clară pentru ca situația actuală care ilustrează o criză politică să iasă din impas.

„Atunci când aduci un factor perturbator la ceva ce există - PSD spune că e legitim, eu spun că nu-i legitim -, ei au mutat dintr-o stare în altă stare. Rezonabil e să vii și cu o propunere pentru a continua, pentru că propunerea de a-și schimba PNL reprezentantul nu e o propunere funcțională. Și nu-ți poți face planul în funcție de ce nu vrea celălalt. Propune ceva care depinde de tine!”, a mai declarat Radu Miruță, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea „Ce se întâmplă?”.

