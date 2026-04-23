€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
DCNews Politica Ministrul Miruță, culise din coaliția de guvernare. Momentul din care USR refuză să mai stea la masă cu PSD
Data actualizării: 13:58 23 Apr 2026 | Data publicării: 12:57 23 Apr 2026

EXCLUSIV Ministrul Miruță, culise din coaliția de guvernare. Momentul din care USR refuză să mai stea la masă cu PSD
Autor: Iulia Horovei

radu miruta guvern gov.ro Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță momentul din care USR refuză să mai stea la masă cu PSD. Sursa foto: gov.ro

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a venit cu o serie de precizări cu privire la blocajul din coaliția de guvernare, pentru DCNews, explicând că este o chestiune de timp până când criza va ajunge la „pielea” cetățeanului.

Radu Miruță, ministrul Apărării, susținut de USR, a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă” despre culisele coaliției de guvernare. 

Momentul din care USR nu mai stă la masă cu PSD

„Fiecare dintre partide are niște condiții, iar pe condițiile de acum, pare o imposibilitate. USR a spus că dacă PSD depune o moțiune de cenzură pe care o trece cu AUR, nu mai stă la masă cu PSD, că n-are nicio continuitate. PSD spune că ar rămâne în coaliție, dar îi cere PNL-ului să-și schimbe propunerea pentru premier. PNL spune: 'Ai pornit un scandal, nu e rezonabil să-mi ceri pe cine să desemnez, drept pentru care nu mai stăm la masă'.

Și atunci, sunt trei entități - mă rog, și UDMR, dar care n-a pus deocamdată condiții-, care fac acest cuplaj pentru a se face un dreptunghi uniform să nu se poată realiza.

E o chestiune de timp până când românii vor resimți criza din Guvern

Convingerea mea e că, în aceste zile, e și o presiune publică. Dincolo de calculele fiecărui partid, începe să usture presiunea din partea celor care dau voturi partidelor. Pe oameni îi interesează mai puțin care-cum vă înțelegeți pe acolo. 'Cu ce mă aleg eu ca cetățean din scandalul ăsta?!' Și încep să pierd, real încep să pierd. Până ca omul să simtă pierderea asta, mai e o fereastră de timp: creșterea dobânzilor, blocajul unor activități din Guvern se vede birocratic, dar valul ăsta nu ajunge la pielea cetățeanului. E o chestiune de timp până traversează. E o placă de presiune care, sigur, apasă. Și trebuie să plesnească undeva. Este și domnul președinte căruia nu îi este, cu siguranță, indiferent că în Guvern a apărut o criză”, a declarat, în exclusivitate pentru DCNews, Radu Miruță, ministrul Apărării.

Pentru a continua, PSD să vină cu propuneri

Radu Miruță a mai punctat că PSD, ca partid politic care a decis să îi retragă premierului Ilie Bolojan sprijinul în Guvern, trebuie să vină cu o propunere clară pentru ca situația actuală care ilustrează o criză politică să iasă din impas.

„Atunci când aduci un factor perturbator la ceva ce există - PSD spune că e legitim, eu spun că nu-i legitim -, ei au mutat dintr-o stare în altă stare. Rezonabil e să vii și cu o propunere pentru a continua, pentru că propunerea de a-și schimba PNL reprezentantul nu e o propunere funcțională. Și nu-ți poți face planul în funcție de ce nu vrea celălalt. Propune ceva care depinde de tine!”, a mai declarat Radu Miruță, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea „Ce se întâmplă?”.

Citește și: Dominic Fritz, apel la PSD să reevalueze ieșirea de la guvernare. USR ia în calcul alegeri anticipate
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu miruta
ce se intampla
razvan dumitrescu
coalitie de guvernare
criza politica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Corneliu Ștefan, în vizită la noul centru de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice de la Răzvad
Publicat acum 25 minute
Deputatul Andrei Csillag, ex-POT, condamnat după ce a urcat beat la volan
Publicat acum 25 minute
Averea miliardarilor ruși crește cu 11% în ciuda sancțiunilor și a războiului din Ucraina
Publicat acum 33 minute
”La programul SAFE, PSD a fost părinte din prima clipă” spune Radu Miruță. Ministrul Apărării: Vicepremierul PSD a fost chiar încântat
Publicat acum 43 minute
Creșterea litigiilor în real estate: cum intervin avocații specializați în soluționarea disputelor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 31 minute
TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, plasat sub control judiciar de DNA
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close