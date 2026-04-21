Dominic Fritz, apel la PSD să reevalueze ieșirea de la guvernare. USR ia în calcul alegeri anticipate

Dominic Fritz, președintele USR, nu exclude organizarea alegerilor anticipate, în condițiile crizei politice actuale.

„Dacă politicienii nu găsesc o ieșire din această criză în care ne-a aruncat PSD, atunci nu putem exclude și poate chiar ar trebui să facem alegeri anticipate, adică să ne întoarcem la oameni și ei să decidă care este următorul capitol”, a declarat, marți, Dominic Fritz, la Digi24.

Ce va face USR dacă PSD votează o moțiune de cenzură

„Vedem că PSD nu pare să nu mai pretindă că acționează într-un fel logic. Aseară am văzut, într-un spectacol grotesc, că o oră și-au lăudat miniștrii cu cifre record. Dacă PSD votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR împotriva acestui guvern, noi nu ne putem întoarce a doua zi și să ne prefacem că șantajul și dublul joc al PSD-ului e ceva cu ce se poate face un guvern.

Nu se poate guverna cu un partid care, constant, face acest dublu joc și cu majorități paralele: ba sunt cu AUR, ba sunt cu o coaliție. De aceea, noi nu ne vom întoarce la un guvern cu PSD dacă ei merg înainte și votează o astfel de moțiune de cenzură”, a mai explicat Fritz.

USR îl susține pe Ilie Bolojan. Apel la PSD pentru a-și reevalua decizia

Fritz a făcut un apel la PSD pentru reevaluarea deciziei de a ieși de la guvernare. Social-democrații au votat, luni, 20 aprilie, într-o majoritate covârșitoare, retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan.

„Domnul Bolojan are susținerea noastră. Dar așa cum spune și el, aici nu e vorba despre el ca persoană, ci despre întrebarea 'Ce ar face acest guvern?' Tocmai de aceea, retorica PSD, care nu a fost o retorică doar împotriva unui om despre care ei cred că are niște defecte personale, ci este vorba despre direcția în care ar merge un astfel de guvern.

E foarte greu să văd ce consens ar fi, dacă PSD a declarat ieri că n-a vrut reformele, că de fapt ei ar vrea să se întoarcă la un deficit mare, cu care să finanțeze tot felul de cadouri electorale. Dar vom participa la consultări, la Cotroceni, dar undeva trebuie să tragem și o linie și PSD să ne spună ce își dorește de fapt.

Eu nu-i dau sfaturi președintelui. Sunt sigur că e conștient de pericolul în care se află România. Sunt sigur că domnul președinte își dorește cu adevărat o luptă anticorupție și decuplarea unor rețele de privilegiați de resursele statului. Și contez ca el să ajute să găsim o cale din această criză în care ne-a aruncat PSD.

Cei are au declanșat-o trebuie să ne spună cum ieșim din ea. Mingea încă e la PSD. Ei nu pot guverna singuri, au doar 22%. Sper că PSD vede că există o iritare publică, o revoltă masivă. Există o susținere și pentru premier, și pentru politicile reformiste în acest guvern. De aceea, nu e târziu ca PSD să se întoarcă din cale. Noi încă suntem la masă cu PSD, miniștrii își iau încă salariul. Poate PSD reevaluează situația. M-aștept să muncească și să nu arunce țara în aer”, a mai spus Dominic Fritz.

Citește și: Lia Olguța Vasilescu, val de atacuri la Ilie Bolojan, „șobolanul ăl mare”