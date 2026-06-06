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DCNews Politica Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, întâlnire cu Eugen Tomac

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, întâlnire cu Eugen Tomac

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 06 Iun 2026
ilie bolojan si liderii pnl Inquam Photos/George Călin
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Liderii PNL urmează să se întâlnească luni cu premierul desemnat Eugen Tomac, iar ulterior conducerea partidului va decide care va fi poziția oficială a liberalilor în actualul context politic.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de președintele PNL, Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Deva.

Ilie Bolojan a precizat că prima etapă va fi o discuție între conducerea PNL și Eugen Tomac, după care va fi convocat Biroul Politic Național al partidului.

„Am fixat pentru luni, la ora 11:00, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare, vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea”, a declarat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă la Deva.

Liberalii nu discută, deocamdată, despre un alt premier

Întrebat dacă PNL ar putea susține un liberal pentru funcția de prim-ministru în eventualitatea în care Eugen Tomac nu va obține votul de încredere al Parlamentului, liderul liberal a arătat că o astfel de situație nu este luată în calcul în acest moment.

„Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducerea PNL va lua deciziile în consecinţă. Dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză. Şi după şedinţa Biroului Politic de săptămâna viitoare, veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă”, a conchis Ilie Bolojan.

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