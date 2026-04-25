DCNews Politica Personalități politice Diana Buzoianu vrea să pună frână „samsarilor de mașini second-hand”: câte autovehicule ar putea aduce/înmatricula o persoană
Data actualizării: 17:52 25 Apr 2026 | Data publicării: 17:50 25 Apr 2026

Diana Buzoianu vrea să pună frână „samsarilor de mașini second-hand”: câte autovehicule ar putea aduce/înmatricula o persoană
Autor: Andrei Itu

diana-buzoianu-mediu_06284100 Sursa foto: Agerpres / Diana Buzoianu

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunţat limitări în ceea ce priveşte piaţa maşinilor second-hand, cu scopul de a combate comerțul ilegal.

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a afirmat, sâmbătă, că autoritățile discută cu firmele din domeniul auto second-hand ce operează legal pentru a introduce noi reglementări. Proiectul este în dezbatere publică și, momentan, prevede o limită de două mașini, dar aceasta ar putea fi modificată.

Diana Buzoianu: Limită la mașinile second-hand pentru persoane fizice

„Noi am propus două (autovehicule second hand – n.red.), în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi iau două maşini într-un an. Înţeleg că propunerea este să fie o maşină. Pe partea cealaltă, să ştiţi că sunt foarte mulţi care ziceau de ce să fie limitat dreptul... Bun, să fie limitat dreptul unei persoane fizice de a aduce 50 de maşini ca să le folosească în scop personal. Era foarte clar că acolo, de fapt, era o activitate ilegală”, a declarat Diana Buzoianu sâmbătă, la TVR Info.

Buzoianu, discuții și cu operatorii legali care se ocupă cu autovehicule second-hand

Ministrul Diana Buzoianu a evidențiat că poartă discuţii şi cu firmele care se ocupă cu comerţul cu maşini second hand şi care au activităţi legale. În funcţie de aceste discuţii se va hotărî ce propuneri vor fi în viitorul act normativ.  

„Momentan formula este de două maşini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi nişte modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiţi din second hand, care ne-au atras atenţia că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunţăm la o piaţă legitimă, cea de second hand. Şi vom mai avea nişte îmbunătăţiri şi pe zona asta economică”, a spus Buzoianu.

Diana Buzoianu susține că va opri ”creativitatea samsarilor de maşini şi comerţul ilegal”

Chestionată dacă nu ar fi posibil ca aşa-numiţii „samsari de maşini”, care fac comerţ nefiscalizat, să apeleze la rude şi prieteni, cu scopul de a cumpăra mașini din alte state pe numele lor, Diana Buzoianu dă asigurări că vor fi luate măsuri, astfel încât să se combată acest tip de comerţ ilegal, cu mașini rulate

„Eu am toată încrederea în creativitatea infractorilor din România, credeţi-mă, în ultimele nouă luni de zile am văzut foarte multe lucruri, dar credeţi-ne, şi noi suntem cu o energie foarte ridicată pentru a opri această creativitate şi pentru a costa această creativitate. Pentru că, la final, dacă nu îi costă pe ei, ne costă pe noi toţi, în aerul pe care îl expirăm”, a răspuns Diana Buzoianu.

