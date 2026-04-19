Strategia USR dacă PSD iese de la guvernare. Chirieac: USR nu face greșelile din trecut și nu e cel ce provoacă o criză. Lecție pentru partidele tradiționale

USR nu și-ar dori să iasă de la guvernare chiar dacă premierul Ilie Bolojan ar fi dat jos prin moțiune de cenzură. Potrivit România TV, deși USR îi ia apărarea lui Ilie Bolojan și liderii lor spun că au semnat o rezoluție de susținere necondiționată a acestuia, dar și că USR nu va face parte din guvern fără Bolojan, în culise lucrurile ar fi diferite. Potrivit sursei citate, miniștrii USR de la Economie, Mediu, Apărare și Externe nu vor să plece din funcții.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat aceste scenarii și a explicat ce ar putea urma după ce PSD îi va retrage susținerea lui Ilie Bolojan.

Bogdan Chirieac: Nici măcar PSD-ul nu a mai îndrăznit să ceară plecarea USR de la guvernare

"USR-ul este un partid tânăr, un partid viu, un partid în plină dezvoltare, un partid care face politică și un partid care nu a provocat o criză guvernamentală majoră, așa cum te așteptai, ceea ce dovedește o maturizare a partidului. Și acum sunt foarte serios. În 2020, USR a încercat să impună procurorii, așa cum a încercat și acum să o facă prin intermediul secietății civile, nu s-au mai expus ei.

Când a fost ministru al Justiției de la ei, Stalian Ion, a vrut să-i pună procurorii lui Klaus Iohannis. Supărare mare, i-a dat afară de la guvernare. Acum au încercat să pună mâna și pe procurori, dar prin proxi, prin rețeaua de ONG-uri pe care o au. USR-ul a înțeles că un partid politic puternic trebuie să aibă și o rețea de ONG-uri. Au avut și de unde să o alimenteze, acum înțeleg că se descurcă cu Bruxelles-ul... E o învățătură și pentru partidele clasice.

Criza politică care va fi generată de retragerea PSD nu este acum provocată de USR. USR rămâne la guvernare, nu are niciun motiv să nu rămână la guvernare. Nu îi dă nimeni afară. Nici măcar PSD-ul nu a mai îndrăznit să ceară plecarea USR de la guvernare. Inițial ai cerut două lucruri: Bolojan și USR pentru că PSD, UDMR și minoritățile, au majoritate, nu au nevoie de USR", a declarat Bogdan Chirieac la România TV, vineri seara.