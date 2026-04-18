DCNews Politica Pleacă Bolojan sau PSD intră în opoziție. Grindeanu prezintă opțiunile partidului, cere „revenirea la prioritățile românilor” și să nu se dea PSD-ului lecții
Data actualizării: 13:49 18 Apr 2026 | Data publicării: 13:37 18 Apr 2026

BREAKING NEWS Pleacă Bolojan sau PSD intră în opoziție. Grindeanu prezintă opțiunile partidului, cere „revenirea la prioritățile românilor” și să nu se dea PSD-ului lecții
Autor: Darius Muresan

parlament_asumare_5_pachete_bolojan_002_inquam_photos_octav_ganea_36786500 Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD își va croi luni propriul drum, menționând că își dorește ca PSD să facă parte în continuare dintr-o coaliție pro-europeană, dar care să fie condusă de un premier care să revină la „interesele românilor” și să pună capăt acestei „guvernări nefuncționale”. În caz contrar, PSD va merge în opoziție.

Cu alte cuvinte PSD dorește înlocuirea premierului Bolojan, în caz contrar va face un pas în spate și va intra în opoziție, neexistând pe masă varianta unei noi majorități parlamentare. 

„În actualul protocol există acea noțiune de rotație, dar totul este impersonal, nu scrie niciunde de Sorin Grindeanu sau Ilie Bolojan. Dacă rămâne în vigoare acest protocol pe care îl avem, atunci ar trebui ca PNL să dea următorul premier, dar toată această zicere a mea sunt convins că va fi interpretată cum că imi doresc să impun o anumită conduită PNL. Nu fac acest lucru, eu nu dau lecții PNL, am făcut mereu apel la decență. Noi ne hotărâm propriul drum. 

PSD va decide luni care e drumul nostru, apelul la decență era pentru că văd că ceilalți vor să ne dea lecții. Fie că sunt din clasa politică sau din altă parte, oameni care nu ne-au votat și nu ne-au vrut binele niciodată, ne învață acum ce trebuie să facem. Noi vom decide drumul cel mai bun pentru PSD”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

„Ca să elimin orice posibilă speculație, noi nu impunem nimic nici PNL, nici USR, nici UDMR”, a mai precizat liderul PSD.

Sorin Grindeanu cere „revenirea la prioritățile românilor” 

Guvernul României

Președintele PSD a mai afirmat în conferința de presă premergătoare votului de luni că „România a devenit neguvernabilă iar actul de guvernare e incoerent”.

„Fie că ești social-democrat, PNL-sit, USR-ist sau UDMR-ist nu cred că ești mulțumit de guvernare iar acest lucru trebuie să înceteze”, afirmă Grindeanu.

„Să facem ceva să revenim la prioritățile românillor care au nevoie în continuare de autostrăzi, spitale, investiții locale. Nu toți din țara asta, și sunt miioane de români, trăiesc în Piața Operei din Timișoara sau în Dorobanți în Bucuresti, ori în centrul Clujului”, a mai adăugat liderul PSD care a cerut ca proiectele și investițiile să continue și în zonele sărace ale țării.

„Lucrurile merg într-o direcție greșită iar asta o spun 80% din români, nu o spune sorin Grindeanu. Aceasta e responsabilitatea pe care trebuie să o aibă orice partid”, a conchis Grindeanu.

Amintim că referendumul intern al PSD în care se decide ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc pe data de 20 aprilie.

La această consultare internă vor participa aproximativ 5.000 de membri de partid, printre aceștia numărându-se primari, aleși locali, parlamentari

sorin grindeanu
psd
iesire de la guvernare
ilie bolojan
