Guvernul despre care Nicușor Dan spune că nu îl va accepta niciodată: "Fără USR se poate"

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat la Europa FM dacă ar fi de acord cu un guvern PSD-AUR, în cazul în care actuala coaliție de guvernare se destramă. El a explicat că nu ar accepta un scenariu în care ar numi un premier PSD cu susținere PSD-AUR și că speră că actuala coaliție de guvernare va găsi soluții pentru a rezolva această criză politică.

"Spre deosebire de toate răspunsurile defensive pe care vi le-am dat pentru că e ceva ce nu depinde constituțional de președinte, aici, în schimb, aici pot să vă dau un răspuns foarte ferm. Pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca președintele, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susținere PSD-AUR. Și asta eu nu voi face niciodată", a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Fără USR se poate, dar fără PNL matematic nu se poate

"Dar un premier PSD care să vă arate că are o susținere alături de PNL și UDMR?", l-a întrebat Sebastian Zachmann, moderatorul emisiunii „Piața Victoriei”.

"Păi PNL și UDMR nu ajunge. Fără USR se poate. Eu îmi doresc, chiar dacă am fost criticat de USR, îmi doresc ca USR-ul să facă parte din majoritate, de fapt îmi doresc ca toate cele patru partide și minoritățile să găsească o formulă pentru a coabita, dar fără PNL matematic nu se poate", a spus Nicușor Dan.

Întrebat, de asemenea, dacă mai există varianta rotativei în 2027, Nicușor Dan a răspuns: „Toate variantele sunt pe masă. În decembrie m-a întrebat un premier european la Consiliu ce se întâmplă în România și i-am spus că încep să apară probleme personale în Coaliție. Eu văd dorința celor 4 partide de a participa la guvernare”.