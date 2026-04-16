Nicușor Dan: PSD încalcă protocolul Coaliției de guvernare

Președintele României, Nicușor Dan, susține că PSD încalcă protocolul coaliției de guvernare semnat în 2025 prin faptul că nu îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier al României.

"Eu ce văd, este ce vedeți și dumneavoastră public, că există o neîndrecere sau o lipsă de susținere a PSD față de un premier al unei Coaliții. Asta pot eu să văd. (...) Este un acord (protocolul Coliției de guvernare care prevede că Ilie Bolojan trebuie să fie premier până la rotativa din 2027 n.r.), da, pe care PSD-ul în momentul acesta îl încalcă. Cu asta sunt de acord", a declarat Nicușor Dan la Europa FM.

"Și dacă PSD încalcă protocolul de guvernare, dvs. nu ar trebui să vă poziționați de partea celor care nu încalcă acest acord de guvernare?", l-a întrebat Sebastian Zachmann, moderatorul emisiunii „Piața Victoriei”.

Nicușor Dan: E un conflict între cele două mari partide din această Coaliție, atât

"Dacă îi veți întreba pe ei, ceea ce evident că eu am făcut, ei vor spune că nu mai există o situație de colegialitate care să permită funcționarea optimă a acestei Coaliții. Acesta este răspunsul PSD-ului", a spus Nicușor Dan.

"Ce pot să văd în momentul de față este că e un conflict între cele două mari partide din această Coaliție, atât", a mai spus Nicușor Dan, refuzând să comenteze posibilitatea unor scenarii în care Ilie Bolojan este înlăturat de la guvernare sau să se poziționeze de partea PNL sau de partea PSD. Totodată, el a spus că va încerca să le aducă pe PSD și PNL la masa discuțiilor și că își dorește rezolvarea acestei crize politice.

Reamintim că liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale au semnat, în iunie 2025, acordul politic de formare a Coaliţiei de guvernare pentru perioada 2025-2028, care cuprinde şi aplicarea rocadei în privinţa ocupării funcţiei de prim-ministru.