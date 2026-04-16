DCNews Politica Nicușor Dan: PSD încalcă protocolul Coaliției de guvernare
Data publicării: 19:30 16 Apr 2026

Nicușor Dan: PSD încalcă protocolul Coaliției de guvernare
Autor: Doinița Manic

imagine din ziua în care Ilie Bolojan a făcut declarații dupa semnarea protocolului de constituire a Coalitiei de guvernare, la Palatul Parlamentului Nicușor Dan spune că va încerca să aducă PSD și PNL la masa discuțiilor. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că PSD încalcă protocolul coaliției de guvernare.

Președintele României, Nicușor Dan, susține că PSD încalcă protocolul coaliției de guvernare semnat în 2025 prin faptul că nu îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier al României.

"Eu ce văd, este ce vedeți și dumneavoastră public, că există o neîndrecere sau o lipsă de susținere a PSD față de un premier al unei Coaliții. Asta pot eu să văd. (...) Este un acord (protocolul Coliției de guvernare care prevede că Ilie Bolojan trebuie să fie premier până la rotativa din 2027 n.r.), da, pe care PSD-ul în momentul acesta îl încalcă. Cu asta sunt de acord", a declarat Nicușor Dan la Europa FM.

"Și dacă PSD încalcă protocolul de guvernare, dvs. nu ar trebui să vă poziționați de partea celor care nu încalcă acest acord de guvernare?", l-a întrebat Sebastian Zachmann, moderatorul emisiunii „Piața Victoriei”.

Nicușor Dan: E un conflict între cele două mari partide din această Coaliție, atât

"Dacă îi veți întreba pe ei, ceea ce evident că eu am făcut, ei vor spune că nu mai există o situație de colegialitate care să permită funcționarea optimă a acestei Coaliții. Acesta este răspunsul PSD-ului", a spus Nicușor Dan.

"Ce pot să văd în momentul de față este că e un conflict între cele două mari partide din această Coaliție, atât", a mai spus Nicușor Dan, refuzând să comenteze posibilitatea unor scenarii în care Ilie Bolojan este înlăturat de la guvernare sau să se poziționeze de partea PNL sau de partea PSD. Totodată, el a spus că va încerca să le aducă pe PSD și PNL la masa discuțiilor și că își dorește rezolvarea acestei crize politice.

Reamintim că liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale au semnat, în iunie 2025, acordul politic de formare a Coaliţiei de guvernare pentru perioada 2025-2028, care cuprinde şi aplicarea rocadei în privinţa ocupării funcţiei de prim-ministru.

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Planul Guvernului pentru companiile de stat cu pierderi de miliarde de lei
Publicat acum 25 minute
Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară
Publicat acum 38 minute
Google și Pentagonul negociază un acord secret pentru dezvoltarea AI
Publicat acum 39 minute
Amenințare cu bombă la casa fratelui Papei Leon din Chicago
Publicat acum 45 minute
Celta Vigo - Freiburg, festival de goluri în Europa League. Echipa lui Ionuț Radu, umilită / Rezultat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 14 ore si 31 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 32 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 13 ore si 32 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
