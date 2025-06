Lista miniştrilor propuşi de PNL pentru Cabinetul Bolojan

Biroul Politic Naţional al PNL a votat, duminică, în unanimitate, propunerile de miniştri în Guvernul care va fi condus de preşedintele interimar al liberalilor, Ilie Bolojan, au declarat surse din partid pentru Agerpres. Portofoliul de la Interne va fi deţinut de Cătălin Predoiu, care va fi şi vicepremier, cel al Finanţelor - de Alexandru Nazare, al Educaţiei - de către Daniel David şi al Fondurilor Europene - de Dragoş Pîslaru.

"Suntem la un final de şedinţă lungă a Biroului Politic Naţional al PNL în care am avut pe ordinea de zi mai multe puncte, dintre care, cele mai de interes ţin de Guvern, de programul de guvernare şi de protocolul de coaliţe. Aş începe cu partea de protocol de coaliţie. Suntem în situaţia în care, în urma discuţiilor avute în această perioadă, avem o formă acceptată de protocol de coaliţie, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite condiţiile pentru a presupune că cel mai probabil luni am putea avea o majoritate parlamentară formată din patru partide plus parlamentarii minorităţilor naţionale care să susţină formarea şi votarea unui nou guvern", a declarat Ilie Bolojan.

"Aşa cum am declarat de la început, PNL e conştient de responsabilitatea sa şi de necesitatea de a forma cât mai repede un guvern care să treacă la corectarea deficitelor bugetare, la stabilizarea finanţelor ţării, la reforma statului şi la prioritizarea proiectelor de investiţii", a mai declarat Bolojan.





Dragoş Anastasiu - consilierul onorific al preşedintelui Nicuşor Dan - va fi vicepremier pentru reformă. Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat, vineri, pe Ilie Bolojan candidat la funcţia de premier.

