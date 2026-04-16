DCNews Politica Toate răspunsurile lui Nicușor Dan despre Ilie Bolojan. Semnalul dat de președintele țării
Data actualizării: 19:51 16 Apr 2026 | Data publicării: 19:36 16 Apr 2026

Toate răspunsurile lui Nicușor Dan despre Ilie Bolojan. Semnalul dat de președintele țării
Autor: Roxana Neagu

Nicusor Dan si Ilie Bolojan Imagine cu președintele Nicusor Dan si premierul Ilie Bolojan - Foto: Agerpres

Îl susține sau nu președintele Nicușor Dan pe premierul Ilie Bolojan, în disputa cu PSD?

Redăm toate răspunsurile președintele Nicușor Dan, din interviul acordat Europa FM, despre premierul țării, Ilie Bolojan: 

  • (...) Este lucrul care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici și jocul politic, care, în mare măsură este legitim. 
  • Eu văd foarte mult resentiment și dintr-o parte și din alta.

”Sunteți de partea premierului Bolojan sau nu?”

  •  Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Cei mai mult dintre susținătorii acestor partide au emoții puternice la adresa partenerului de guvernare. Încerc să mediez această situație socială, pentru că, până la urmă, tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte pentru a guverna România. Alta nu există. 

”În această ciocnire dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, trebuie să sacrificați pe cineva. Pe Ilie Bolojan sau pe  Sorin Grindeanu?”

  • Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. În emoția asta colectivă, dacă-l, susții pe Bolojan, ceilalți își vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta, dacă nu-l susții pe Bolojan, înseamnă că te opui reformei și... oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău.

”Care e soluția dvs? Continuarea coaliției cu un alt prim-ministru? Schimbarea lui Ilie Bolojan și menținerea coaliției este o soluție?

  • În acest moment, suntem la începutul unei crize politice. Răspunsul va veni de la cele două mari partide implicate, PSD și PNL. Eu îmi voi păstra rolul de mediator, voi continua să invit la calm. 

”De ce nu-l mai susțineți pe Ilie Bolojan public?”

  • Noi avem nevoie de o coaliție, de o înțelegere între aceste partide. Nu vreau să fiu de o parte sau de alta, încerc să mediez cât pot această ruptură pe care o vedem cu toții. 

”Nu credeți că fără acest semnal, vă poziționați de partea PSD?”

  • Dezbaterea principală, în societatea noastră, trebuie să fie între pro și anti Occident, nu între două forțe politice cu 30% fiecare. 

”Dacă Ilie Bolojan ar dispărea din peisaj, s-ar debloca această criză?”

  • Nu vreau să merg pe scenarii. Ce pot să văd este că este un conflict între cele două partide mari din această coaliție. 

De remarcat este că președintele Nicușor Dan a spus numele ”Bolojan” de două ori, când a citat scenariul susținerii sau nu a premierului. A mai precizat o dată numele prim-ministrului când a remarcat: ”Domnul Bolojan e un om serios și, de obicei, ce spune face”. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Planul Guvernului pentru companiile de stat cu pierderi de miliarde de lei
Publicat acum 26 minute
Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară
Publicat acum 39 minute
Google și Pentagonul negociază un acord secret pentru dezvoltarea AI
Publicat acum 40 minute
Amenințare cu bombă la casa fratelui Papei Leon din Chicago
Publicat acum 46 minute
Celta Vigo - Freiburg, festival de goluri în Europa League. Echipa lui Ionuț Radu, umilită / Rezultat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 3 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 14 ore si 32 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 13 ore si 33 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
