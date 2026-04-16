Toate răspunsurile lui Nicușor Dan despre Ilie Bolojan. Semnalul dat de președintele țării

Redăm toate răspunsurile președintele Nicușor Dan, din interviul acordat Europa FM, despre premierul țării, Ilie Bolojan:

(...) Este lucrul care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici și jocul politic, care, în mare măsură este legitim.

Eu văd foarte mult resentiment și dintr-o parte și din alta.

”Sunteți de partea premierului Bolojan sau nu?”

Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Cei mai mult dintre susținătorii acestor partide au emoții puternice la adresa partenerului de guvernare. Încerc să mediez această situație socială, pentru că, până la urmă, tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte pentru a guverna România. Alta nu există.

”În această ciocnire dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, trebuie să sacrificați pe cineva. Pe Ilie Bolojan sau pe Sorin Grindeanu?”

Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. În emoția asta colectivă, dacă-l, susții pe Bolojan, ceilalți își vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta, dacă nu-l susții pe Bolojan, înseamnă că te opui reformei și... oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău.

”Care e soluția dvs? Continuarea coaliției cu un alt prim-ministru? Schimbarea lui Ilie Bolojan și menținerea coaliției este o soluție?

În acest moment, suntem la începutul unei crize politice. Răspunsul va veni de la cele două mari partide implicate, PSD și PNL. Eu îmi voi păstra rolul de mediator, voi continua să invit la calm.

”De ce nu-l mai susțineți pe Ilie Bolojan public?”

Noi avem nevoie de o coaliție, de o înțelegere între aceste partide. Nu vreau să fiu de o parte sau de alta, încerc să mediez cât pot această ruptură pe care o vedem cu toții.

”Nu credeți că fără acest semnal, vă poziționați de partea PSD?”

Dezbaterea principală, în societatea noastră, trebuie să fie între pro și anti Occident, nu între două forțe politice cu 30% fiecare.

”Dacă Ilie Bolojan ar dispărea din peisaj, s-ar debloca această criză?”

Nu vreau să merg pe scenarii. Ce pot să văd este că este un conflict între cele două partide mari din această coaliție.

De remarcat este că președintele Nicușor Dan a spus numele ”Bolojan” de două ori, când a citat scenariul susținerii sau nu a premierului. A mai precizat o dată numele prim-ministrului când a remarcat: ”Domnul Bolojan e un om serios și, de obicei, ce spune face”.