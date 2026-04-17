UDMR, decizie crucială privind guvernarea. Mandatul primit de Kelemen Hunor
Data actualizării: 18:51 17 Apr 2026 | Data publicării: 18:16 17 Apr 2026

UDMR, decizie crucială privind guvernarea. Mandatul primit de Kelemen Hunor
Autor: Doinița Manic

imagine cu kelemen hunor sorin grindeanu ilie bolojan guvern Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Reprezentanții UDMR au spus dacă partidul rămâne sau nu la guvernare, în contextul actualelor divergențe din Coaliție.

UDMR-iștii au intrat astăzi în ședință. La Cluj, a avut loc o reuniune a Consiliului Permanent al Uniunii, format din care fac parte 32 de membri, printre care miniștri și parlamentari.

Liderii Uniunii au discutat despre cum se va poziționa partidul în urma ședinței PSD de săptămâna viitoare, când social-democrații ar putea decide retragerea sprijinului premierului Ilie Bolojan și ieșirea de la guvernare. Ședința a venit în contextul schimbării administrației de la Budapesta, dar și după ce conducerea UDMR a fost criticată, inclusiv din interior, pentru apropierea de Viktor Orban.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan

Ce decizia a luat UDMR în legătură cu ieșirea de la guvernare

După ce ședința s-a terminat, surse politice au declarat pentru Digi24 că liderii UDMR au decis că nu vor retrage miniștrii din Guvernul Bolojan și vor merge mai departe cu premierul liberal, dacă social-democrații îi vor retrage lui Ilie Bolojan sprijinul politic.

Ulterior, senatorul UDMR Novák Levente a fost întrebat în direct la TVR Infor dacă partidul din care face parte va rămâne la guvernare în cazul unui guvern minoritar. El a afirmat că UDMR va rămâne la guvernare pentru că țara are nevoie să fie condusă.

VEZI ȘI: Ilie Bolojan: Nu demisionez! / „PSD a făcut un joc dublu, mincinos, și generează această criză ca să fugă de răspundere“ / Live text

Mandatul primit de Kelemen Hunor 

Totodată, într-o postare pe pagina de Facebook a UDMR, s-a anunțat că liderul partidului, Kelemen Hunor, a primit mandat să continue negocierile cu Peter Magya, dar și să negocieze poziția formațiunii în contextul tensiunilor politice de la noi din țară. 

„Consiliul a confirmat: este în interesul comunității maghiare ca UDMR să mențină o bună relație cu guvernul maghiar mereu prezent. Kelemen Hunor a primit mandat, în unanimitate, să continue negocierile cu Péter Magyar, președintele Partidului TISZA. De asemenea, Kelemen Hunor a fost mandatat să negocieze în numele intereselor comunității maghiare din Transilvania în criza coaliției de la București”, a transmis formațiunea.

udmr
guvernul bolojan
criza politica
kelemen hunor
