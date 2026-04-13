Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban că și-a trădat țara. ”I-a trădat pe maghiarii din Transilvania”

Într-o conferință de presă la Budapesta, Peter Magyar a declarat: ”Poporul ungar nu a votat pentru o simplă schimbare a guvernului, dar pentru o schimbare completă a regimului”. El a subliniat că partidul Tisza, care a obţinut duminică o ”victorie decisivă şi covârşitoare”, a primit ”un mandat imens şi, odată cu el, o responsabilitate imensă”.

Peter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei, Tamas Sulyok, un apropiat al lui Viktor Orban, să convoace ”cât mai rapid posibil” noul Parlament. Tamas Sulyok dispune de 30 de zile pentru a face acest lucru. Până atunci, Guvernul condus de Viktor Orban continuă să gestioneze problemele curente ale ţării. Mandatul actualului președinte se încheie în 2030.

”Guvernul Tisza va fi o echipă şi îi va reprezenta pe toţi ungurii. Aceştia au votat pentru o schimbare completă de regim”, a mai spus liderul partidului Tisza.

Mai mult, Peter Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban că și-a trădat țara: ”Când Viktor Orban şi-a trădat ţara, el i-a trădat pe maghiarii din afara graniţelor Ungariei, pe maghiarii din Transilvania. Când l-a sprijinit pe candidatul George Simion la preşedinţia României, noi am decis să mergem la Oradea şi am făcut un milion de paşi pe jos, ne-am dus în cele mai mici oraşe din Ungaria şi Transilvania, la fraţii şi surorile noastre din afara graniţelor ţării”.

Liderul Tisza a mai menţionat că voturile exprimate în diaspora ar putea face ca acest partid să aibă în final 141 sau 142 de locuri din cele 199 ale parlamentului ungar. Un prim scop al viitorului Guvern ar fi deblocarea celor aproximativ de 20 de miliarde de euro de la bugetul UE.