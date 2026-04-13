€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban că și-a trădat țara. ”I-a trădat pe maghiarii din Transilvania”
Data publicării: 16:51 13 Apr 2026

Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban că și-a trădat țara. ”I-a trădat pe maghiarii din Transilvania”
Autor: Roxana Neagu

Peter Magyar/ Agerpres

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, promite că va face totul pentru a garanta o nouă eră în țara care, vreme de 16 ani, a fost condusă de Viktor Orban.

Într-o conferință de presă la Budapesta, Peter Magyar a declarat: ”Poporul ungar nu a votat pentru o simplă schimbare a guvernului, dar pentru o schimbare completă a regimului”. El a subliniat că partidul Tisza, care a obţinut duminică o ”victorie decisivă şi covârşitoare”, a primit ”un mandat imens şi, odată cu el, o responsabilitate imensă”. 

Peter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei, Tamas Sulyok, un apropiat al lui Viktor Orban, să convoace ”cât mai rapid posibil” noul Parlament. Tamas Sulyok dispune de 30 de zile pentru a face acest lucru. Până atunci, Guvernul condus de Viktor Orban continuă să gestioneze problemele curente ale ţării. Mandatul actualului președinte se încheie în 2030. 

”Guvernul Tisza va fi o echipă şi îi va reprezenta pe toţi ungurii. Aceştia au votat pentru o schimbare completă de regim”, a mai spus liderul partidului Tisza.

Citește și: Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral 

Mai mult, Peter Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban că și-a trădat țara: ”Când Viktor Orban şi-a trădat ţara, el i-a trădat pe maghiarii din afara graniţelor Ungariei, pe maghiarii din Transilvania. Când l-a sprijinit pe candidatul George Simion la preşedinţia României, noi am decis să mergem la Oradea şi am făcut un milion de paşi pe jos, ne-am dus în cele mai mici oraşe din Ungaria şi Transilvania, la fraţii şi surorile noastre din afara graniţelor ţării”. 

Liderul Tisza a mai menţionat că voturile exprimate în diaspora ar putea face ca acest partid să aibă în final 141 sau 142 de locuri din cele 199 ale parlamentului ungar. Un prim scop al viitorului Guvern ar fi deblocarea celor aproximativ de 20 de miliarde de euro de la bugetul UE. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

peter magyar
viktor orban
ungaria
maghiari
transilvania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close