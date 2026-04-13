Victoria lui Peter Magyar, lovitură pentru influența rusă în UE: Ce înseamnă pentru România și UDMR un nou premier la Budapesta

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare din Ungaria. Acesta a devenit în doar doi ani principalul rival al premierului Viktor Orbán și politicianul care a reușit să zdruncine cei 16 ani de dominație ai Fidesz în politica ungară.

Întrebat cum schimbă aceste alegeri raportul de forțe din Europa și ce efecte poate avea această victorie a opoziției și asupra României, a UDMR-ului, a forțelor politice de la noi, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că această schimbare ar putea aduce Ungaria mai aproape de Uniunea Europeană și ar slăbi influența Rusiei în UE.

„Domnul Viktor Orban a fost sprijinit umăr la umăr atât de Statele Unite, cât și de Federația Rusă. De partea cealaltă se află Uniunea Europeană. Viktor Orban era un fel de dușman al Uniunii Europene, fiind oficial numit „agentul lui Putin în Europa”.

Viktor Orban conducea țara după bunul său plac, avea cvasitotalitatea presei, miliardarii țării erau de partea sa, o întreagă industrie, economie, ONG-uri. A mers pe sistemul Soros cu ONG-uri arondate domniei sale și, totuși, nu a reușit să rămână la putere.

În momentul acesta, Ungaria probabil că se va înscrie pe linia Bruxelles-ului, ceea ce înseamnă că Rusia pierde omul său în interiorul Uniunii Europene. Știți foarte bine scandalul în care ministrul de Externe Péter Szijjártó furniza datele secrete de la Uniunea Europeană direct lui Putin de pe telefonul său mobil.

America trece peste această înfrângere, fiindcă Ungaria e mult prea mică pentru cât de puternică este America și să sperăm că Peter Magyar va fi un lider mai bun decât Viktor Orban. Știți cum este, rău cu rău, dar mai rău e fără rău, mai ales că are și el o istorie agitată, apropo de fosta sa căsătorie cu doamna ministru al Justiției, cu înregistrările din timpul căsătoriei”, a spus Bogdan Chirieac.

Este Peter Magyar candidatul lui Soros?

Întrebat dacă se poate spune că Peter Magyar este candidatul lui Soros, analistul politic a răspuns că victoria lui Peter Magyar în Ungaria reprezintă o înfrângere pentru dreapta radicală europeană. Potrivit acestuia, nu este clar dacă Peter Magyar poate fi considerat soroșist, dar consideră posibilă o schimbare a direcției politice la Budapesta.

„Am văzut postarea lui Alexander Soros. Putem spune că este candidatul lui Soros și a câștigat în Ungaria?”, a întrebat Marinela Nedelcu.

„Am văzut și eu această postare. Nu! Cred că e vorba de o înfrângere pentru dreapta radicală din Europa. Nu știu dacă Peter Magyar este chiar soroșist, așa cum lasă de înțeles domnul Alexander Soros, dar în orice caz ne așteptăm la o linie mai soft vizavi de Bruxelles, față de ce făcea domnul Viktor Orban.

În privința UDMR-ului, acesta l-a sprijinit deschis, fizic, pe domnul Orban, inclusiv domnul Klemen Hunor și domnul Tanczos Barna, dar nu văd un impediment. În opinia mea, UDMR-ul, principala platformă politică a maghiarilor din România, merge cu cine e la putere la Budapesta. Am văzut că l-au felicitat pe Peter Magyar. Deci nu văd nicio necesitate de demisie din partea lui Klemen Hunor fiindcă a fost învins Viktor Orban.

Oricum, o atitudine poate mai prietenoasă, mai puțin contondentă, mai puțin înclinată către iredentism din partea Budapestei vizavi de România ar fi utilă în perioada următoare, dar nu înseamnă că ea va veni de la sine”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

