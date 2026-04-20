Kelemen Hunor, primul mesaj după votul covârșitor al PSD

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că soluţia ideală pentru guvernare este existenţa unei majorităţi alcătuite cu formaţiunile politice care au guvernat în ultima perioadă.

"Nu ştiu care va fi următorul pas, fiindcă sunt câteva ieşiri dintr-o astfel de criză, dar nu vreau să-mi gândesc la niciuna dintre variante ca fezabile până când nu avem o discuţie. Se poate merge de la tabula rasa şi nu există Coaliţie, ne aşezăm la masă cei care cred că pot forma o majoritate şi totul se reia de la zero. Şi celelalte variante sunt în jurul celor care rămân în guvern, să se formeze o majoritate parlamentară, o majoritate de susţinere fără să mai atragi pe altcineva în guvern. Sigur, există şi varianta opoziţia preia guvernarea, există foarte multe variante până la conflict Guvern versus Constituţie şi ajungi la CCR, fiindcă sunt câteva situaţii care nu sunt reglementate în Constituţie. De exemplu, după 45 de zile, dacă nu obţine votul de învestitură, ce se întâmplă? Doar prin moţiune de cenzură pică guvernul sau prin demisie. Deci sunt câteva variante care trebuie discutate", a afirmat Kelemen, luni, la Digi24.

El consideră că "problema cea mai mare, în acest moment, este cum se vor uita creditorii României la ţara noastră după ziua de joi".

"Dacă urcă peste 7% dobânda pentru împrumuturile cu care finanţăm deficitul, vom avea o problemă pe termen scurt, pe termen mediu, deci trebuie luat în calcul şi acest aspect. Eu aş prefera să găsim o soluţie, în sensul de a învesti un Guvern, prin Parlament", a opinat preşedintele UDMR.

UDMR nu are "niciun motiv" să se retragă din Guvern

Kelemen Hunor a precizat că UDMR nu are "niciun motiv" să se retragă din Guvern şi că cineva din afara unui partid nu îi poate impune acelui partid ce premier să susţină.

"Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD şi PNL. Noi ne-am asumat guvernarea în această Coaliţie, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR, ci am crezut că este o formulă pentru ţara noastră, într-un moment extrem de dificil. Ştiam cu toţii în ce situaţie ne aflăm anul trecut în iunie, (...) Ne-am băgat pentru a pune umărul la rezolvarea acestor probleme. Nu pentru PSD, nu pentru PNL şi nu pentru USR. Deci nu avem niciun motiv să ne retragem din guvern. (...) Din punctul meu de vedere, e aproape inacceptabil, ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliţie, pentru partidul cu care tu colaborezi şi vrei să colaboreze în continuare, cine să fie premierul. Indiferent dacă vorbim de Bolojan, dacă vorbim de Grindeanu. (...) Cei doi sunt în situaţia de a propune premieri. Deci nu prea se acceptă aşa ceva, fiindcă, dacă un partid acceptă aşa ceva, este sfârşitul acelui partid. Indiferent de cine vorbim", a explicat Kelemen.

Întrebat cum ar putea reîncepe negocierile cu PSD, Kelemen a spus: "E o chestiune de încredere şi sigur că în politică de foarte multe ori trebuie să pui în paranteză ziua de ieri şi trebuie să deschizi o paranteză pentru ziua de mâine. În politică nu se poate altfel. Deci, dacă vom ajunge în situaţia în care spunem tabula rasa şi ne aşezăm la masă, atunci da, trebuie să încerci să pun paranteză ziua de ieri. (...) După ce acest guvern nu va mai avea susţinere parlamentară şi trebuie să găsească o soluţie, preşedintele, împreună cu liderii tuturor partidelor, că până la urmă trebuie sa discutăm şi de celelalte partide, dacă e vorba să începem de la zero, tabula rasă, atunci intră şi celelalte partide în joc. Cine poate forma o majoritate? Sigur, eu aş dori să existe majoritate în jurul celor care au guvernat în această perioadă, că asta ar fi ideal".

UDMR, împotriva unui guvern minoritar

Potrivit lui Kelemen, o moţiune de cenzura fără AUR nu este posibilă pentru că "acesta este rezultatul alegerilor din 2024, acestea sunt formaţiunile în Parlament, nu există altă cale".

Referindu-se la un eventual guvern minoritar, Kelemen a explicat că această variantă ar însemna "foarte mare expunere, vulnerabilitate şi nesiguranţă".

"Eşti expus ca şi Guvern la voinţa celor care te susţin şi nu se află în Guvern şi au alte interese legitime şi politice. Şi atunci există această vulnerabilitate şi nesiguranţă. Se poate găsi o soluţie pentru PNRR şi aici avem un termen până în august să închidem PNRR şi asta trebuie să înţeleagă fiecare şi asta este lucrul cel mai important şi probabil că ar fi o altă soluţie să încerci o formulă până când închidem PNRR. Absolut de formă, fiindcă altfel nu merge. Aici discutăm doar de formă, fiindcă conţinutul nu o să fie pe placul multora", a mai spus liderul UDMR.

Despre criza guvernamentală, Kelemen este de părere că o vor deconta "în măsură diferită (...) toţi cei care se află la guvernare şi care în acest moment dau majoritatea".

"Dar fiecare va deconta undeva. Cel mai rău lucru este că va deconta România, toţi cetăţenii", a transmis Kelemen.