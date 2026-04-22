Emil Boc, declarații după vizita PNL la Palatul Cotroceni: Ce așteaptă de la Nicușor Dan

Emil Boc a făcut primele declarații, după întâlnirea liderilor PNL la Palatul Cotroceni, miercuri, la invitația președintelui Nicușor Dan.
„Retragerea de către PSD a coaliției guvernamentale pro-europene este o greșeală istorică cu consecințe grele pentru România pe termen scurt, mediu și lung. Mai cred încă în capacitatea PSD-ului de a înțelege că această criză pe care au provocat-o nu este împotriva PNL-ului, este împotriva României și cred că trebuie să mai existe un gram de înțelepciune în această țară ca această guvernare pro-europeană să nu-și dea obștescul sfârșit, pentru că alternativa la această coaliție pro-europeană este haosul sau dezastrul”, a spus Emil Boc, miercuri, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, la Digi24.
„Sper ca, până la urmă, înțelepciunea să prevaleze”, a mai declarat el.
Acesta crede că „președintele României va reuși să găsească un echilibru necesar” în actuala criză politică.
„Afectează românii care suportă în fiecare zi costul inflației, costul dobânzilor, costul împrumuturilor mai mari, costuri ineficienței administrative și a blocării aparatului de stat”, a declarat liderul PNL.
de Anca Murgoci
