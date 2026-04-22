€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.3357

Urmărește dezbaterea live

 
Emil Boc, declarații după vizita PNL la Palatul Cotroceni: Ce așteaptă de la Nicușor Dan
Data actualizării: 14:12 22 Apr 2026 | Data publicării: 13:16 22 Apr 2026

Emil Boc, declarații după vizita PNL la Palatul Cotroceni: Ce așteaptă de la Nicușor Dan
Autor: Iulia Horovei

emil-boc_48215200 Foto Agerpres

Emil Boc a făcut primele declarații, după întâlnirea liderilor PNL la Palatul Cotroceni, miercuri, la invitația președintelui Nicușor Dan.

„Retragerea de către PSD a coaliției guvernamentale pro-europene este o greșeală istorică cu consecințe grele pentru România pe termen scurt, mediu și lung. Mai cred încă în capacitatea PSD-ului de a înțelege că această criză pe care au provocat-o nu este împotriva PNL-ului, este împotriva României și cred că trebuie să mai existe un gram de înțelepciune în această țară ca această guvernare pro-europeană să nu-și dea obștescul sfârșit, pentru că alternativa la această coaliție pro-europeană este haosul sau dezastrul”, a spus Emil Boc, miercuri, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, la Digi24.

„Sper ca, până la urmă, înțelepciunea să prevaleze”, a mai declarat el.

Acesta crede că „președintele României va reuși să găsească un echilibru necesar” în actuala criză politică. 

  • „Consecințele sunt dramatice”
  • „Deja în România nu se mai lucrează, vreau să vă spun, la nivel administrativ, decât cu fâna de mână trasă de trei ori”
  • „Noi vom sta la Palatul Victoria”, Premierul Ilie Bolojan are „sprijin total” din partea PNL.

  • „Afectează românii care suportă în fiecare zi costul inflației, costul dobânzilor, costul împrumuturilor mai mari, costuri ineficienței administrative și a blocării aparatului de stat”, a declarat liderul PNL.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emil boc
pnl
coalitie de guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close