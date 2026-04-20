Cseke Attila (UDMR): Când PSD și PNL se ceartă, câștigă AUR

Într-o conferinţă de presă susţinută la Baia Mare, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila susține că, pentru UDMR prioritatea este stabilitatea României, care poate fi menținută doar prin actuala coaliție de guvernare. El spune că tensiunile dintre PSD și PNL ar putea favoriza AUR.

"Din punctul de vedere al UDMR, două lucruri sunt importante: în primul rând, stabilitatea României este cea mai importantă. Pentru asta trebuie să se găsească soluţii de către toate partidele din actuala coaliţie. Noi nu vedem o alternativă la această coaliţie. Şi doi - când doi se ceartă, întotdeauna câştigă al treilea. Dacă PSD şi PNL şi PNL cu PSD are dezbateri mai aprinse, câştigătorul va fi AUR. Ceea ce nu dorim să se profileze ar fi ca AUR să câştige prestanţă în politica internă din România, să aibă un cuvânt mai important în Parlament decât a avut până acum şi cred că acesta nu poate fi nici interesul PSD-ului, nici interesul PNL-ului, nici interesul UDMR-ului şi nici al USR-ului", a declarat Cseke Attila.

Cseke Attila vrea o soluţie din partea Coaliției pentru a opri ascensiunea AUR

"Aşa încât şi în acest moment trebuie găsite soluţii pentru ca această coaliţie să meargă mai departe într-o formulă sau alta, pentru că, altfel, încă o dată, de câştigat din această dezbatere va fi AUR-ul, ceea ce este periculos pentru România", a declarat ministrul Cseke Attila, notează Agerpres.

Vezi și - Zi decisivă pentru viitorul Coaliției. PSD votează dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan