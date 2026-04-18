Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră despre ședința PSD de luni pentru retragerea sprijinului lui Bolojan
Data actualizării: 13:26 18 Apr 2026 | Data publicării: 13:10 18 Apr 2026

Autor: Doinița Manic

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a vorbit despre ședința PSD de luni, 20 aprilie, când social-democrații ar putea vota pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

"Suntem la a opta întâlnire, ultima întâlnire regională. Pot să spun astăzi, ca și concluzie generală la marea dezbatere avută în toate aceste săptămâni, unde ne-am întâlnit cu mii de colegi, că a fost un demers necesar, și este în continuare un demers necesar această consultare pe care o facem, care se va încheia luni, cu un vot pe care îl vom da în cadrul consiliilor politice județene și Consiliului Politic Național, și unde vom alege drumul pe care PSD va merge în perioada următoare.

Sorin Grindeanu: E cât se poate de clar că există o direcție pe care PSD 

Sunt lucruri care au fost ridicate în dezbatarea internă și de aici, și din celelalte întâlniri. Sunt lucruri care țin de administrație publică locală, sunt lucruri care țin de buna funcționare în cadrul Guvernului, sunt lucruri care țin de politici publice, lucruri care ne-au fost aduse în atenție tocmai pentru a încerca să le rezolvăm. Dar vă spun că în acest moment, e cât se poate de clar că există o direcție pe care PSD va merge și anume e evident că așa cum suntem acum, în situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua.

Am prezentat toate scenariile posibile urmare a votului pe care PSD-ul îl va da luni. Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toți cei care vor vota să voteze în cunoștință de cazuă, în mod rațional, într-un mod lucid, și nu emoțional. E o perioadă în care e foarte multă emoție în politică. Nu despre asta e vorba la votul nostru de luni. Noi trebuie să votăm lucid, rațional, să alegem calea potrivită pentru români pentru că suntem în continuare cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României și asta ne dă o responsabilitate pe care înțelegem să o respectăm", a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD, în cadrul unei conferințe de presă

psd
coalitia de guvernare
guvernul bolojan
sorin grindeanu
